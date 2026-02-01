पहले पाकिस्तानी पति और अब छठा बच्चा… जानें फिर क्यों चर्चा में आई सीमा हैदर?

पबजी की वर्चुअल दुनिया में शुरू हुई एक प्रेम कहानी अब फिर सुर्खियों में है। पाकिस्तान के कराची से 2023 में चार बच्चों के साथ भारत आई सीमा हैदर ने एक बार फिर मां बनने की खबर से सबको चौंका दिया है। उसने अपने पति सचिन मीणा के दूसरे बच्चे को जन्म दिया है। इससे पहले, महज 11 महीने पहले ही वह सचिन की बेटी की मां बनी थी। सीमा की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगती, एक ऑनलाइन गेम से शुरू हुआ रिश्ता, सरहद पार कर लिया गया बड़ा फैसला, और अब बढ़ता हुआ परिवार। लेकिन जैसे-जैसे परिवार बढ़ रहा है, वैसे-वैसे एक अहम सवाल भी फिर से चर्चा में है। आखिर इन बच्चों की नागरिकता क्या होगी?