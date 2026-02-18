बेटे को बचाने में जान गवां बैठा पिता…दिल्ली में दिल दहलाने वाली वारदात से मचा हड़कंप

नई दिल्ली के नंद नगरी इलाके में मंगलवार शाम एक 15 के किशोर के साथ मारपीट की घटना सामने आई। बेटे को बचाने पहुंचे उसके पिता की हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद पूरे इलाके में डर और तनाव का माहौल है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि 35 साल के मोहम्मद उमरदीन अपने परिवार के साथ नंद नगरी इलाके में रहता है। इनके परिवार में पिता अब्दुल रशीद के अलावा दो भाई, पत्नी राबिया, चार बेटी व एक बड़ा बेटा तहजीम है। तहजीम दसवीं कक्षा में पढ़ता है। उसके अभी पेपर चल रहे हैं।