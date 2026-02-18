जानिए कौन है हाजी इकबाल जिसकी 2.75 अरब की संपत्ति होगी कुर्क

बसपा शासनकाल में हाजी इकबाल सहारनपुर से एमएलसी रह चुके हैं। इनका खनन का काफी बड़ा कारोबार बसपा काल में रहा।समाजवादी पार्टी की सरकार में भी हाजी इकबाल अपना कारोबार चलाते रहे लेकिन उत्तर प्रदेश में जब भाजपा की सरकार आई तो हाजी इकबाल की उल्टी गिनती शुरू हो गई। इकबाल के लड़कों के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हैं। इकबाल पर एक लाख का इनाम होने के साथ-साथ कई मुकदमे चल रहे हैं। पुलिस लंबे समय से हाजी इकबाल की तलाश कर रही है। अब जो आदेश जिलाधिकारी की अदालत से किए गए हैं उनको लेकर हाजी इकबाल के अधिवक्ता राम प्रकाश पांडे और इंद्रभान यादव ने मीडिया कर्मियों को दिए एक बयान में कहा है कि जो आदेश हुए हैं वह सुप्रीम कोर्ट के परित निर्देशों के खिलाफ हैं। ऐसे में वह इन आदेशों के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।