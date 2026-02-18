18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

जानिए कौन है हाजी इकबाल जिसकी 2.75 अरब की संपत्ति होगी कुर्क

हाजी इकबाल पर 50 से अधिक मुकदमे चल रहे हैं। इकबाल पर एक लाख रुपये का इनाम है। लंबे समय से ED और पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Shivmani Tyagi

Feb 18, 2026

haji iqbal

हाजी इकबाल का प्रतीकात्मक फोटो

Saharanpur News सहारनपुर जिलाधिकारी ने हाजी इकबाल की 2.75 अरब रुपए कीमत की अचल संपत्ति को कुर्क करने के आदेश जारी किए हैं। हाजी इकबाल पूर्व बसपा एमएलसी रह चुके हैं। वर्तमान में इकबाल पर कई मुकदमे चल रहे हैं और वह एक लाख रुपये का इनामी है। पूर्व में भी हाजी इकबाल की कई संपत्तियां कुर्क की जा चुकी हैं। अब सहारनपुर जिलाधिकारी मनीष बंसल ने उनकी 56 और संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश जारी किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 2.75 अरब रुपए मानी जा रही है। उधर हाजी इकबाल के एडवोकेट ने कहा है कि वह इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।

ऐसे हुई कार्रवाई ( Saharanpur News )

हाजी इकबाल के एक मुकदमे की सुनवाई जिला अधिकारी की कोर्ट में चल रही थी। इस दौरान मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाया कि हाजी इकबाल की 56 संपत्तियों को कुर्क कर लिया जाए और इन आदेशों में प्रभावी प्रबंधन के लिए बेहट तहसीलदार को प्रशासक नियुक्त कर दिया। आदेशों में कहा कि हाजी इकबाल ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर वन क्षेत्र से खैर की लकड़ी की चोरी की इसके अलावा अवैध खनन किया और सरकारी व गैर सरकारी जमीनों पर कब्जा करके अवैध संपत्ति इकट्ठा कर ली और अपना गिरोह बना लिया। इसी के चलते आज इकबाल की करीब 56 संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश जारी किए गए।

बसपा काल में चला सिक्का

बसपा शासनकाल में हाजी इकबाल सहारनपुर से एमएलसी रह चुके हैं। इनका खनन का काफी बड़ा कारोबार बसपा काल में रहा।समाजवादी पार्टी की सरकार में भी हाजी इकबाल अपना कारोबार चलाते रहे लेकिन उत्तर प्रदेश में जब भाजपा की सरकार आई तो हाजी इकबाल की उल्टी गिनती शुरू हो गई। इकबाल के लड़कों के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हैं। इकबाल पर एक लाख का इनाम होने के साथ-साथ कई मुकदमे चल रहे हैं। पुलिस लंबे समय से हाजी इकबाल की तलाश कर रही है। अब जो आदेश जिलाधिकारी की अदालत से किए गए हैं उनको लेकर हाजी इकबाल के अधिवक्ता राम प्रकाश पांडे और इंद्रभान यादव ने मीडिया कर्मियों को दिए एक बयान में कहा है कि जो आदेश हुए हैं वह सुप्रीम कोर्ट के परित निर्देशों के खिलाफ हैं। ऐसे में वह इन आदेशों के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।

हाजी इकबाल का है गैंग

जिलाधिकारी मनीष बंसल का कहना है कि इकबाल उर्फ बाला और उनके बेटों मोहम्मद जावेद मोहम्मद वाजिद आलीशान अफजल निवासी मिर्जापुर पोल और उनके नौकर व सहअभियुक्त नसीम व राव लईक निवासी ग्राम रायपुर ने मिलकर एक गिरोह बनाया और गिरोह बंद तरीके से अवैध संपत्ति अर्जित करये रहे। वर्ष 2022 में गैंगस्टर अधिनियम में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। मंगलवार शाम को गैंग लीडर की अवैध धन से अर्जित की गई करीब 276 करोड रुपए कीमत की 56 संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश मनीष बंसल की आदत से दिए गए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

18 Feb 2026 11:24 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / जानिए कौन है हाजी इकबाल जिसकी 2.75 अरब की संपत्ति होगी कुर्क

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 LIVE : मोहन सरकार का अब तक का सबसे बड़ा बजट, किसानों, युवाओं और महिलाओं पर फोकस

MP Budget 2026 LIVE
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

AI: अपनी भाषा, अपना डेटा, अपना मॉडल

नई दिल्ली

20 हजार नए जीपीयू जोड़ेगा भारत, 200 अरब डॉलर निवेश की उम्मीद; वैष्णव

नई दिल्ली

भाभी ने टोका तो ननद ने मासूम भतीजी को मारकर, पूरे परिवार को…

murder
नई दिल्ली

डीयू में विरोध प्रदर्शन पर लगा बैन, UGC के समर्थन में हुए बवाल के बाद बड़ा फैसला…एक महीने तक नारेबाजी पर मनाही

Delhi university bans protests after pro UGC uproar
नई दिल्ली

पुश अप करता है ये रोबोट, जहां इंसान नहीं जा सकता वहां जाएगा ‘स्काउट’, बचा सकेगा कई जानें

Robot in AI Impact Summit 2026
टेक्नोलॉजी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.