AI: अपनी भाषा, अपना डेटा, अपना मॉडल

नई दिल्ली। अपनी भाषा, अपना डेटा और अपने मॉडल—भारत अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) में इसी मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। ‘सॉवरेन एआइ’ की अवधारणा के जरिए देश केवल तकनीक अपनाने तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि विकास का अपना मॉडल गढऩे की तैयारी में है। लक्ष्य साफ है कि डेटा पर राष्ट्रीय नियंत्रण, भारतीय भाषाओं के अनुरूप स्वदेशी एआइ सिस्टम और ऐसे समाधान जो खेती, इलाज, पढ़ाई और बैंकिंग जैसी रोजमर्रा की जरूरतों को सीधे बेहतर बनाएं। इंडिया एआइ इम्पैक्ट समिट 2026 में ‘स्केलिंग इम्पैक्ट फ्रॉम इंडियाज सॉवरेन एआइ एंड डेटा’ की चर्चा ने साफ किया कि एआइ अब केवल तकनीक नहीं, बल्कि विकास के नए भारतीय मॉडल की बुनियाद बन रहा है।