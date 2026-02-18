20 हजार नए जीपीयू जोड़ेगा भारत, 200 अरब डॉलर निवेश की उम्मीद; वैष्णव

नई दिल्ली। भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के क्षेत्र में बड़ी छलांग की घोषणा की है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि देश अपनी मौजूदा 38,000 जीपीयू की क्षमता के अलावा आने वाले हफ्तों में 20,000 और जीपीयू जोड़ेगा। इसका मकसद राष्ट्रीय एआइ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और स्वदेशी एआइ मॉडलों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है।