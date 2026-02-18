रील बनाना पड़ा भारी… सड़क पर स्टंटबाजी कर रहा था युवक, दिल्ली पुलिस ने टीम बनाकर दबोचा

सोशल मीडिया पर हाल ही में दिल्ली का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें दो युवक तेज रफ्तार से बाइक चलाते हुए साथ-साथ चल रही कारों के दरवाजे अचानक खोलते दिखाई दे रहे थे। इस हरकत से कार चालक घबरा गए और तुरंत दरवाजे बंद कर रहे थे। इस तरह की खतरनाक स्टंटबाजी से न सिर्फ उनकी अपनी जान जोखिम में थी, बल्कि सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ रही थी। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रील बनाने वाले युवकों में से एक को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया और उसकी बाइक भी जब्त कर ली गई।