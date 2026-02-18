दिल्ली में बारिश ने बदला मौसम का मिजाज, 32 डिग्री तक बढ़ सकता है तापमान, IMD की बड़ी भविष्यवाणी

Delhi Weather Update: दिल्ली- NCR में बुधवार को मौसम ने अपना रुख बदल लिया है। कई इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने शाम और रात को भी तेज रफ्तार से हवा और गरज चमक के साथ बौछारे गिरने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। दिनभर बादल छाए रह सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार, इसी हफ्ते फिर से मौसम अपना रुख बदलेगा। बादलों की आवाजाही के साथ तापमान में बढ़ाव भी हो सकता है।