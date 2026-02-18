18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

दिल्ली में बारिश ने बदला मौसम का मिजाज, 32 डिग्री तक बढ़ सकता है तापमान, IMD की बड़ी भविष्यवाणी

Delhi Weather Update: दिल्ली&#8211; NCR में बुधवार को मौसम ने अपना रुख बदल लिया है। कई इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने शाम और रात को भी तेज रफ्तार से हवा और गरज चमक के साथ बौछारे गिरने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। दिनभर बादल छाए रह सकते हैं। [&hellip;]

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Pooja Gite

Feb 18, 2026

Delhi weather Update Rain Prediction meteorological department in NCR And Other States

Delhi Weather Update: दिल्ली- NCR में बुधवार को मौसम ने अपना रुख बदल लिया है। कई इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने शाम और रात को भी तेज रफ्तार से हवा और गरज चमक के साथ बौछारे गिरने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। दिनभर बादल छाए रह सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार, इसी हफ्ते फिर से मौसम अपना रुख बदलेगा। बादलों की आवाजाही के साथ तापमान में बढ़ाव भी हो सकता है।

शाम या रात को मंद मंद बारिश या बूंदाबांदी का हो सकती है

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली-NCR के अलग- अलग इलाकों में बुधवार को हल्की बारिश और बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग ने दिन भर बादल छाए रहने और शाम या रात को भी गरज-चमक के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी का अनुमान जताया है। इस दौरान तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग की मानें तो 19 फरवरी से मौसम साफ रहेगा।

कितना रहा तापमान?

आईएमडी की जानकारी के अनुसार, दिल्ली की मुख्य वेधशाला सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 15.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो इस मौसम के औसत से 4.8 डिग्री ज्याद है। वहीं सुबह के समय अधिकतम तापमान 30.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब बनी हुई है, और सुबह नौ बजे एक्यूआई 227 रिकॉर्ड किया गया।

कब बढ़ेगा तापमान

मौसम विभाग की अनुसार, 19 फरवरी को दिल्ली में अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। वहीं, 19 से 22 फरवरी के दौरान न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा सकता है। इसके बाद 23 फरवरी से तापमान में बढ़ोतरी की उम्मीद है, और उस दिन न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।

32 डिग्री तक जा सकता है अधिकतम तापमान

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में 24 फरवरी को न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने का अनुमान है। 20 और 21 फरवरी को दिल्ली में अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने का अनुमान जताया है। दिल्ली में 22 फरवरी को अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। 23 और 24 फरवरी को राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जाएगा।

दिल्ली-NCR में तीन दिन दिखेगी बादलों की आवाजाही

मौसम विभाग ने 22 से लेकर 24 फरवरी तक दिल्ली-एनसीआर में आंशिक रूप से छोटे मोटे बादलों की आवाजाही नजर आने का अनुमान जताया है। अगले 48 घंटों के दौरान उत्तर-पश्चिमी भारत में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक गिरावट की संभावना है। इसके बाद के 5 दिनों में कोई खास बदलाव नहीं होंगे।

ये भी पढ़ें

बेटे को बचाने में जान गवां बैठा पिता…दिल्ली में दिल दहलाने वाली वारदात से मचा हड़कंप
नई दिल्ली
delhi crime news nand nagri father shot dead while saving son

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Delhi News

weather alert

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather report

Published on:

18 Feb 2026 05:13 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / दिल्ली में बारिश ने बदला मौसम का मिजाज, 32 डिग्री तक बढ़ सकता है तापमान, IMD की बड़ी भविष्यवाणी

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 Highlights : मोहन सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा, अबतक का सबसे बड़ा बजट पेश

MP Budget 2026 Highlights
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

रील बनाना पड़ा भारी… सड़क पर स्टंटबाजी कर रहा था युवक, दिल्ली पुलिस ने टीम बनाकर दबोचा

Police arrested a youth for performing stunts on road in delhi crime
नई दिल्ली

बेटे को बचाने में जान गवां बैठा पिता…दिल्ली में दिल दहलाने वाली वारदात से मचा हड़कंप

delhi crime news nand nagri father shot dead while saving son
नई दिल्ली

‘हम कोई विवाद नहीं चाहते’, गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर हुए बवाल पर सरकार की दो टूक, एआई समिट को लेकर की बड़ी घोषणा

India AI Impact Summit 2026
राष्ट्रीय

दुनिया के सबसे बड़े AI समिट में बिल गेट्स के नाम पर सस्पेंस, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी नहीं दिया जवाब

Bill Gates in India AI Impact Summit 2026
टेक्नोलॉजी

जानिए कौन है हाजी इकबाल जिसकी 2.75 अरब की संपत्ति होगी कुर्क

haji iqbal
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.