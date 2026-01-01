पूर्व AAP नेता ने खोली अरविंद केजरीवाल की पोल, बोले- वो कहते हैं कि हमें किसी पॉलिसी की जरूरत नहीं

हालही में प्रशांत भूषण ने 'द वायर' को इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने अन्ना आंदोलन, इसमें शामिल लोगों और परिणाम के बारे में खुलकर बात की। उनसे पूछा गया कि लगभग डेढ़ दशक बीत जाने के अब पछतावा क्यों हो रहा है, इसका जवाब देते हुए उन्होंने भाजपा को आड़े हाथों लिया और कहा कि "हमारे लिए सबसे बड़ा अफसोस यही है कि हमारे आंदोलन का इस्तेमाल करके भाजपा ने न सिर्फ कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया, बल्कि खुद सत्ता तक पहुंच गई। यह वह भाजपा नहीं है जिसे अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में देखा गया था, बल्कि यह मोदी-शाह की भाजपा है, जिसने देश, संविधान, हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं और मौलिक अधिकारों को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। भ्रष्टाचार खत्म होने के बजाय और बढ़ गया। हमारा आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ था और उस समय यूपीए सरकार के दौरान वास्तव में भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या थी। लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि इस आंदोलन को समर्थन देकर भाजपा और उससे जुड़े लोगों ने उसे सत्ता में आने का रास्ता साफ कर दिया।"