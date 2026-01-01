दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड ASI की सोनीपत में पीट-पीटकर हत्या

दलबीर सिंह का फाइल फोटो
Crime : दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड ASI की उनके ही गांव में पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देकर हमलावर फरार हो गए। दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड होने के बाद ASI ने अपने ही गांव में एक फैक्ट्री बनाई थी। इसी फैक्ट्री में उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। फिलहाल परिवार वालों ने गांव के ही एक व्यक्ति पर शक जाहिर किया है। पुलिस का कहना है जांच पड़ताल और पूछताछ की जा रही है।
सोनीपत के गांव राजपुर के रहने वाले दलबीर सिंह, दिल्ली पुलिस में ASI थे। करीब छह महीने पहले रिटायर होने के बाद उन्होंने अपने ही गांव में फैक्ट्री लगाई थी और इसी फैक्ट्री में अकेले रहते थे। दलबीर दिव्यांग हो गए थे और इसलिए उन्होंने दिल्ली पुलिस से रिटायरमेंट ले लिया था। हमलावरों ने दलबीर की बैसाखी से ही पीट- पीटकर मार डाला। खून से लथपथ दलबीर का शव उसी की फैक्ट्री में पड़ा हुआ था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि, सभी तथ्यों पर जांच की जा रही है।
दलबीर सिंह के बेटे संदीप ने पुलिस को जानकारी दी कि रिटायरमेंट के बाद से उनके पिता गांव चले गए थे। एक जनवरी की सुबह उनका शव फैक्ट्री में पड़ा होने की सूचना मिली। परिवार वालों ने गांव के ही एक व्यक्ति पर शक जताया है। फिलहाल पुलिस का यही कहना है कि पूरे मामले की गहनता से जांच करते हुए हरेक एंगल पर जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा।
पुलिस ने इस मामले में उस आदमी को भी हिरासत में लिया है जिस पर परिवार वालों ने हत्या की घटना को अंजाम देने का शक जताया है। फिलहाल इस आदमी से भी पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा पुलिस आस-पास के सीसीटीवी कैमरा खंगाल रही है। सर्विलांस सिस्टम से भी वारदात को परतों को पलटकर देखने की कोशिश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि परिवार वालों की ओर से आई तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
