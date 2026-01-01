दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड ASI की सोनीपत में पीट-पीटकर हत्या

सोनीपत के गांव राजपुर के रहने वाले दलबीर सिंह, दिल्ली पुलिस में ASI थे। करीब छह महीने पहले रिटायर होने के बाद उन्होंने अपने ही गांव में फैक्ट्री लगाई थी और इसी फैक्ट्री में अकेले रहते थे। दलबीर दिव्यांग हो गए थे और इसलिए उन्होंने दिल्ली पुलिस से रिटायरमेंट ले लिया था। हमलावरों ने दलबीर की बैसाखी से ही पीट- पीटकर मार डाला। खून से लथपथ दलबीर का शव उसी की फैक्ट्री में पड़ा हुआ था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि, सभी तथ्यों पर जांच की जा रही है।