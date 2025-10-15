दोस्ती शर्मसार! मां को पाने के लिए बेटे को उठा ले गया सनकी प्रेमी, पुलिस ने लखनऊ में दबोचा

पकड़े जाने के बाद सुदर्शन ने पूछताछ में चौंकाने वाली बात कबूल की। सुदर्शन ने पुलिस पूछताछ में बताया कि इंस्टाग्राम पर बातचीत के दौरान उसे कंचन से प्यार हो गया था। वह कंचन से कई बार अपने प्यार का इजहार कर चुका था, लेकिन कंचन अपने पति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। इसलिए उसने बच्चे को अगवा कर लिया। अब वह बच्चे को अपने गांव लेकर जा रहा था। ताकि कंचन को डराकर शादी करने के लिए मजबूर किया जा सके। आरोपी की खतरनाक सोच और प्लानिंग जानकर एक बार तो पुलिस भी हैरान रह गई। बहरहाल, आरोपी के खिलाफ अमर कॉलोनी थाने में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।