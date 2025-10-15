Patrika LogoSwitch to English

नई दिल्ली

दोस्ती शर्मसार! मां को पाने के लिए बेटे को उठा ले गया सनकी प्रेमी, पुलिस ने लखनऊ में दबोचा

Lover Kidnapped Girlfriend Child: दिल्ली निवासी 22 साल की महिला की इंस्टाग्राम पर 24 साल के युवक से दोस्ती हुई थी। पिछले एक साल से युवक महिला पर अकेले में मिलने के लिए दबाव बना रहा था। महिला ने मना किया तो वह उसके चार साल के बेटे को उठा ले गया।

3 min read

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

Oct 15, 2025

lover kidnapped girlfriend child on Wedding pressure In Delhi

मां पर दबाव बनाने के लिए बेटे को अगवा कर ले गया प्रेमी। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Lover Kidnapped Girlfriend Child: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक हैरान करने वाली घटना का खुलासा हुआ है। इस दौरान पुलिस की तेजी और कार्रवाई भी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं लगी। पुलिस ने महज आठ घंटे में चार साल के मासूम बच्चे को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाकर सुरक्षित घर पहुंचा दिया। यह घटना दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके की है, जहां दो दिन पहले एक 24 साल के सनकी आशिक ने प्रेमिका के बच्चे का अपहरण कर लिया। पुलिस ने बच्चे को सैकड़ों किलोमीटर दूर लखनऊ के रेलवे स्टेशन से बरामद किया।

पीसीआर काल से मचा हड़कंप

दरअसल, दिल्ली के अमर कॉलोनी थाने में बीते रविवार दोपहर एक पीसीआर कॉल मिली। इसमें एक घबराए हुए आदमी ने पुलिस से कहा "साहब मेरा चार साल का बेटा घर के बाहर से खेलते समय अचानक गायब हो गया है।" शिकायतकर्ता पवन गुप्ता की बात सुनकर पुलिस तब हैरान रह गई, जब उसने एक संदिग्ध युवक को अपने घर के आसपास मंडराते हुए देखने की बात कही। पीड़ित ने आरोपी का नाम सुदर्शन सिंह बताया। पीड़ित का कहना था कि घटना के बाद से सुदर्शन भी गायब है।

प्रेमिका को फोन कर दी जानकारी

दूसरी ओर आरोपी सुदर्शन ने पवन गुप्ता की पत्नी कंचन गुप्ता को रविवार शाम करीब 4:30 बजे फोन किया। कंचन गुप्ता को फोन पर आरोपी ने बताया कि उसने उनके बेटे को किडनैप कर लिया है। यही वह पल था जब परिवार की दुनिया हिल गई और पुलिस का पूरा तंत्र एक्शन में आ गया। पवन गुप्ता की पत्नी कंचन गुप्ता ने पुलिस को बताया "करीब एक साल पहले सुदर्शन से मेरी इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी। बातचीत का सिलसिला चला तो सुदर्शन मुझसे अकेले में मिलने की जिद करने लगा। इसपर मैंने उसे मना कर दिया। मेरे मना करने पर उसने मेरे बेटे को अगवा करने की धमकी दी थी।"

पुलिस जांच में सामने आई खौफनाक कहानी

इसके बाद पुलिस ने इस मामले की कई बिंदुओं पर जांच शुरू की। एक ओर जहां साइबर टीम सुदर्शन का सोशल मीडिया अकाउंट खंगालने में जुटी, वहीं दूसरी ओर उसकी मोबाइल लोकेशन ट्रेस की जाने लगी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि जांच में पता चला कि इंस्टाग्राम पर शुरुआत में सुदर्शन दोस्ती के बहाने कंचन से बात करता रहा, लेकिन धीरे-धीरे उसका व्यवहार अजीब और खतरनाक होता गया। इसपर कंचन ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। पुलिस सूत्रों के अनुसार, उसने कई बार कंचन को मैसेज भेजकर कहा था "अगर तुम मेरी नहीं बनी तो मैं तुम्हारे बेटे को उठा लूंगा।" रविवार को उसने अपनी धमकी के अनुसार बच्चे को अगवा कर भी लिया।

दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन ‘चाइल्ड रेस्क्यू’

जैसे ही मामला दर्ज हुआ, अमर कॉलोनी थाने की टीम ACP की निगरानी में सक्रिय हो गई। पुलिस ने तकनीकी निगरानी, मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग और रेलवे अलर्ट सिस्टम की मदद से सुदर्शन के मूवमेंट को ट्रैक किया। कुछ ही घंटों में पता चला कि वह बच्चे को लेकर ट्रेन से लखनऊ की ओर भाग रहा है। दिल्ली पुलिस ने यूपी पुलिस से तत्काल संपर्क किया और लखनऊ रेलवे स्टेशन पर जाल बिछाया गया। देर रात करीब 9 बजे जब सुहेलदेव एक्सप्रेस लखनऊ पहुंची तो पुलिस ने सटीक लोकेशन के आधार पर सुदर्शन को ट्रेन के अंदर से गिरफ्तार कर लिया और बच्चे को सुरक्षित बरामद कर लिया।

आरोपी ने स्वीकार किया अपराध

पकड़े जाने के बाद सुदर्शन ने पूछताछ में चौंकाने वाली बात कबूल की। सुदर्शन ने पुलिस पूछताछ में बताया कि इंस्टाग्राम पर बातचीत के दौरान उसे कंचन से प्यार हो गया था। वह कंचन से कई बार अपने प्यार का इजहार कर चुका था, लेकिन कंचन अपने पति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। इसलिए उसने बच्चे को अगवा कर लिया। अब वह बच्चे को अपने गांव लेकर जा रहा था। ताकि कंचन को डराकर शादी करने के लिए मजबूर किया जा सके। आरोपी की खतरनाक सोच और प्लानिंग जानकर एक बार तो पुलिस भी हैरान रह गई। बहरहाल, आरोपी के खिलाफ अमर कॉलोनी थाने में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मामला

मनोविज्ञान के विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के अपराध अक्सर ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर (Obsessive Love Disorder) से जुड़े होते हैं। इसमें व्यक्ति किसी के प्रति इतना आसक्त हो जाता है कि हकीकत और कल्पना के बीच फर्क भी नहीं समझ पाता। ऐसे लोग अस्वीकृति को सहन नहीं कर पाते और अपने जुनून में अपराध तक कर बैठते हैं। सुदर्शन का व्यवहार भी इसी प्रवृत्ति का उदाहरण है, जहां एकतरफा प्रेम ने उसे अपराधी बना दिया। हालांकि दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी से सिर्फ 8 घंटे में बच्चा बरामद कर लिया गया।

crime news

Delhi News

