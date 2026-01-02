दिल्ली सरकार मैट्रों स्टेशनों के नामकरण का निर्णय करने जा रही है। इस तरह की खबरों का जिक्र करते हुए पूर्व कांग्रेस सांसद ने तरलोचन सिंह ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को लिखे पत्र में कहा है कि, दिल्ली के चार बड़े गुरुद्वारे मैट्रों स्टेशन के पास पड़ते हैं। इसलिए इन स्टेशनों का नाम गुरुद्वारों के नाम पर रख दिया जाए। पत्र में जिन चार गुरुद्वारों का जिक्र किया गया है उनमें चांदनी चौक के पास स्थित गुरुद्वारा शीशगंज है। दूसरे नंबर पर बबा खड़क सिंह मार्ग पर स्थित गुरुद्वारा बंगला साबिह का जिक्र किया गया है और तीसरे नंबर पर ओल्ड जीटी रोड स्थित गुरुद्वारा नानक प्याऊ और चौथे नंबर पर धौला कुंआ रिंग रोड के पास स्थित गुरुद्वार मोतीबाग का जिक्र किया है।