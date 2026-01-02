दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता की फाइल फोटो ( स्रोत Gemini )
Delhi Metro : कांग्रेस के पूर्व सांसद ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर दिल्ली के चार मैट्रों स्टेशन के नाम धार्मिक स्थलों के नाम से रखे जाने की मांग की है। इन स्टेशनों में चांदनी चौक, मोती बाग और ओल्ड जीटी स्टेशनों के नामों का जिक्र किया गया है।
कांग्रेस के पूर्व सांसद तरलोचन सिंह ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को एक पत्र लिखकर कहा है कि दिल्ली सरकार ने जिस तरह से गुरु तेगबहादुर की 350वीं शहादत वर्षगांठ को मनाया है उसके लिए दिल्ली सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। पत्र में यह भी लिखा है कि गुरु गोविंद सिंह के दो छोटे बेटों के अद्वितीय बलिदान को जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने उजागर किया है उसके लिए भी वह दिल्ली सरकार के प्रयासों के आभारी हैं। इस पत्र में उन्होंने आगे दिल्ली के चार मैट्रों स्टेशनों का नाम उनके पास पड़ने वाले चार गुरुद्वारों के नाम पर रखे जाने की आपील की है।
दिल्ली सरकार मैट्रों स्टेशनों के नामकरण का निर्णय करने जा रही है। इस तरह की खबरों का जिक्र करते हुए पूर्व कांग्रेस सांसद ने तरलोचन सिंह ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को लिखे पत्र में कहा है कि, दिल्ली के चार बड़े गुरुद्वारे मैट्रों स्टेशन के पास पड़ते हैं। इसलिए इन स्टेशनों का नाम गुरुद्वारों के नाम पर रख दिया जाए। पत्र में जिन चार गुरुद्वारों का जिक्र किया गया है उनमें चांदनी चौक के पास स्थित गुरुद्वारा शीशगंज है। दूसरे नंबर पर बबा खड़क सिंह मार्ग पर स्थित गुरुद्वारा बंगला साबिह का जिक्र किया गया है और तीसरे नंबर पर ओल्ड जीटी रोड स्थित गुरुद्वारा नानक प्याऊ और चौथे नंबर पर धौला कुंआ रिंग रोड के पास स्थित गुरुद्वार मोतीबाग का जिक्र किया है।
अपने पत्र में इन चार गुरुद्वारों का नाम लिखते हुए उन्होंने कहा कि ये सभी प्रमुख गुरुद्वारें हैं और अभी तक दिल्ली में किसी भी मैट्रों स्टेशन का नाम गुरुद्वारे के नाम पर नहीं है। ऐसे में उन्होंने मांग की है कि इन चार गुरुद्वारों के पास पड़ने वाले मैट्रों स्टेशन के नाम इन गुरुद्वारों के नाम से रखे जाएं।
