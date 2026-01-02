2 जनवरी 2026,

नई दिल्ली

दिल्ली में हाथ लगा ‘खजाना’, 17 करोड़ का सोना-हीरा और कैश का ढेर देख चौंधियां गई आंखें, ED की बड़ी कामयाबी

ED Raid : तीन दिन से गैंगस्टर इन्दरजीत के अलग-अलग ठिकानों पर ED की छापेमारी चल रही थी। माना जा रहा है कि वह UAE में छिपा है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Shivmani Tyagi

Jan 02, 2026

ED Raid

प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत Gemini )

ED Raid : गैंगस्टर इंदरजीत के खिलाफ चल रही छापेमारी में तीसरे दिन ED यानी प्रवर्तन निदेशालय की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। टीम ने 6 करोड़ रुपये से अधिक कैश और 17 करोड़ रुपये से अधिक कीमत के सोने व हीरे के आभूषण बरामद किए हैं। इनके अलावा अभी तक 35 करोड़ से अधिक की संपत्ति के कागजात भी टीम को मिले हैं। इतना बड़ा खजाना देखकर टीम भी हैरान है। इससे भी अधिक खास बात यह है कि अब तक की छापेमारी मिले डिजिटल डेटा का एनेलेसिस होना बाकी है।

इंदजीत के करीबी अमन के ठिकानों से हुई रिकवरी

ED की गुरुग्राम यूनिट ने यह कार्रवाई की है। मनी लॉन्ड्रिंग जांच यानी PMLA के तहत चल रही छापेमारी में टीम ने भगोड़े गैंगस्टर इंदरजीत सिंह यादव के करीबी अमन कुमार के ठिकानों पर छापेमारी की तो यह जखीरा बरामद हुआ। पड़ताल में पता चला कि अमन कुमाार, इंद्रजीत सिंह यादव का करीबी है। अमन कुमार इंदरजीत सिंह यादव के जबरन लोन सेटलमेंट और फंड की हेराफेरी में सक्रिय भागीदार रहा है। अब अमन गैर कानूनी ढंग से की गई इस कमाई को छिपाने की कोशिश भी कर रहा था। टीम ने जब इसके दिल्ली के सर्वप्रिय विहार स्थित परिसर में छापा मारा तो यहां से टीम को 5.12 करोड़ रुपये कैश और 8.80 करोड़ रुपये कीमत के गहने मिले।

जानिए कौन है इंदरजीत यादव ( ED Raid )

इंदरजीत यादव जैम रिकार्ड्स एटरटेनमेंट का मालिक है और इसका संचालन भी करता है। कुख्यात बदमाश और गैंगस्टर है। इस पर कई राज्यों में हत्या और वसूली जैसे संगीन अपराध करने के आरोप हैं। इस पर हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कई मुकदमें दर्ज हैं। इनमें दहशत फैलाना, हत्या कर देना और वसूली करने के भी मामले हैं। इसका मुख्य कार्य बड़ी कंपनियों और फाइनेंसरों के बीच चलने वाले रिकवरी के विवाद को सुलझवाना और फिर दोनों साईड से मोटा कमीशन लेना है। पूर्व में इंदरजीत पर हथियारों के बल पर लोगों को डराकर विवादित लेनदेन के मामलों को निपटवाने और मोटी कमीशन के आरोप हैं। इन्ही आरोपों में इसकी हिस्ट्रीशीट खुली है और वर्तमान में यह फरार चल रहा है। पुलिस इसकी तलाश कर रही है।

देश में नहीं है इंदरजीत सिंह ( ED Raid )

कुख्यात बदमाश और गैंगस्टर इंदरजीत फरार है। इसका कोई पता नहीं चल रहा है। आशंका है कि यह UAE यानी अरब अमीरात में छिपा है और वहीं से अपना नेटवर्क संचालित कर रहा है। यह पहली बार नहीं है जब इंदरजीत के ठिकानों से इतनी बड़ी रकम मिली है। इससे पहले भी इंदरजीत के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। उस समय इसके ठिकानों से पांच लग्जरी कार और बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ था। अब पिछले करीब तीन दिन से ईडी की इसके अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी चल रही थी। इन्ही ठिकानों से इतनी बड़ी मात्रा में कैश और जेवरात मिले हैं।

परिवार वालों पर नजर ( ED Raid )

अब ईडी की नजर इंदरजीत के परिवार वालों के साथ-साथ इसके करीबी लोगों पर है। टीम यह पता लगाने में जुटी है कि इसने किन-किन लोगों के साथ ट्रांजेक्शन किया है या फिर किन-किन लोगों के नाम पर संपत्ति ले सकता है। अब इसके परिवार वालों के साथ-साथ इसके करीबी रहे लोगों पर भी ED की नजर है। पिछले तीन दिनों में टीम ने इसके कई ठिकानों और इसके करीबियों के यहां छापेमारी की। इसी बीच अमन के यहां हुई छापेमारी में बड़ी कामयाबी टीम के हाथ लगी।

संबंधित विषय:

crime

Published on:

02 Jan 2026 07:08 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / दिल्ली में हाथ लगा 'खजाना', 17 करोड़ का सोना-हीरा और कैश का ढेर देख चौंधियां गई आंखें, ED की बड़ी कामयाबी

