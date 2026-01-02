दिल्ली में हाथ लगा ‘खजाना’, 17 करोड़ का सोना-हीरा और कैश का ढेर देख चौंधियां गई आंखें, ED की बड़ी कामयाबी

इंदरजीत यादव जैम रिकार्ड्स एटरटेनमेंट का मालिक है और इसका संचालन भी करता है। कुख्यात बदमाश और गैंगस्टर है। इस पर कई राज्यों में हत्या और वसूली जैसे संगीन अपराध करने के आरोप हैं। इस पर हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कई मुकदमें दर्ज हैं। इनमें दहशत फैलाना, हत्या कर देना और वसूली करने के भी मामले हैं। इसका मुख्य कार्य बड़ी कंपनियों और फाइनेंसरों के बीच चलने वाले रिकवरी के विवाद को सुलझवाना और फिर दोनों साईड से मोटा कमीशन लेना है। पूर्व में इंदरजीत पर हथियारों के बल पर लोगों को डराकर विवादित लेनदेन के मामलों को निपटवाने और मोटी कमीशन के आरोप हैं। इन्ही आरोपों में इसकी हिस्ट्रीशीट खुली है और वर्तमान में यह फरार चल रहा है। पुलिस इसकी तलाश कर रही है।