नई दिल्ली

फिर शर्मसार हुई राजधानी! यूनिवर्सिटी में छात्रा के यौन शोषण से मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस

Girl Student Rape: 6 अक्टूबर को उत्तरी दिल्ली के आदर्श नगर इलाके के एक होटल में हरियाणा की 18 साल की एमबीबीएस छात्रा के साथ कथित बलात्कार का मामला दर्ज किया गया था।

2 min read

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

Oct 14, 2025

Police investigating South Asian University Girl student rape in Delhi

दिल्ली में फिर रेप का शिकार हुई छात्रा। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Girl Student Rape: राजधानी दिल्ली में छात्राओं की सुरक्षा पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। दक्षिणी दिल्ली के मेदांगढ़ी इलाके में स्थित एक यूनिवर्सिटी में एक छात्रा के साथ कथित यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पीसीआर कॉल के जरिए शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक, सोमवार दोपहर करीब 3 बजे मेदांगढ़ी थाने में एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई, जिसमें पीड़िता के एक परिचित ने यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पीड़िता को फिलहाल काउंसलिंग दी जा रही है और उसका विस्तृत बयान दर्ज किया जाना बाकी है।

पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

एक वरिष्ठ अधिकारी ने HT से कहा, “एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जांच हर एंगल से की जा रही है। आरोपी की पहचान और घटना की सटीक परिस्थितियों का पता लगाया जा रहा है।” पुलिस ने अब तक आरोपी की पहचान या गिरफ्तारी के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है। विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर छात्रों और फैकल्टी के बीच चिंता बढ़ गई है। कई छात्रों ने कहा कि यह घटना कैंपस सुरक्षा और महिला छात्रों की सुरक्षा नीतियों पर गंभीर सवाल खड़े करती है।

हाल के अन्य मामले भी चौंकाने वाले

यह घटना ऐसे समय पर सामने आई है, जब दिल्ली में लगातार छात्राओं से जुड़े यौन अपराधों के मामले बढ़ते जा रहे हैं। 6 अक्टूबर को उत्तरी दिल्ली के आदर्श नगर इलाके के एक होटल में हरियाणा की 18 साल की एमबीबीएस छात्रा के साथ कथित बलात्कार का मामला दर्ज किया गया था। पीड़िता दिल्ली में पढ़ाई कर रही है। उसने पुलिस को बताया कि हरियाणा के जींद जिले का रहने वाला आरोपी उसे पार्टी के बहाने होटल ले गया, जहां उसने नशीला पदार्थ पिलाकर कमरे में बंद किया और उसका यौन शोषण किया। आरोपी युवती के गांव का ही रहने वाला है।

शारदा इंस्टीट्यूट में 17 छात्राओं का यौन उत्पीड़न

इसी तरह हाल ही में दक्षिणी दिल्ली के वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में भी 17 छात्राओं के यौन शोषण का मामला सामने आया था। इस मामले में आरोपी इंस्टीट्यूट के पूर्व निदेशक स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी छात्राओं से व्हाट्सएप पर अश्लील चैट करता था। इसके बाद परीक्षा में फेल करने और कॅरिअर तबाह करने की धमकी देकर उन्हें आधी रात में अपने कमरे पर बुलाता था। जहां वह जबरन छात्रा के साथ शारीरिक संबंध बनाता था।

पुलिस को आरोपी के ऑफिस से भारी मात्रा में अश्लील सामग्री बरामद हुई है। इसमें सेक्स टॉय, अश्लील सीडी और अन्य चीजें शामिल हैं। छात्राओं का कहना है कि आरोपी के साथ इंस्टीट्यूट की महिला स्टाफ भी छात्राओं पर स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की बात मानने का दबाव बनाती थी। इस मामले में अभी पुलिस की जांच चल रही है। पुलिस को जांच के दौरान चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ अहम सबूत मिले हैं। इसमें छात्राओं से व्हाट्सएप पर की गई अश्लील चैट और बयान शामिल हैं।

बढ़ते मामलों ने खड़े किए सवाल

दिल्ली में लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों ने न केवल महिला सुरक्षा की पोल खोली है, बल्कि शैक्षणिक संस्थानों में कैंपस सुरक्षा और आंतरिक शिकायत तंत्र (ICC) की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्नचिन्ह लगा दिया है। छात्र संगठनों ने मांग की है कि विश्वविद्यालय प्रशासन और दिल्ली पुलिस मिलकर ऐसे मामलों पर फौरन कार्रवाई करें और कैंपस में महिला सुरक्षा के कड़े उपाय सुनिश्चित करें।

