फिर शर्मसार हुई राजधानी! यूनिवर्सिटी में छात्रा के यौन शोषण से मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस

Girl Student Rape: राजधानी दिल्ली में छात्राओं की सुरक्षा पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। दक्षिणी दिल्ली के मेदांगढ़ी इलाके में स्थित एक यूनिवर्सिटी में एक छात्रा के साथ कथित यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पीसीआर कॉल के जरिए शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक, सोमवार दोपहर करीब 3 बजे मेदांगढ़ी थाने में एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई, जिसमें पीड़िता के एक परिचित ने यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पीड़िता को फिलहाल काउंसलिंग दी जा रही है और उसका विस्तृत बयान दर्ज किया जाना बाकी है।