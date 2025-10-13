Fast Track Court: बंदूक दिखाकर शादी और रेप मामले में प्रेमी बरी, अदालत ने महिला पर FIR का दिया आदेश

अभियोजन पक्ष ने महिला के मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज धारा 164 सीआरपीसी के बयान को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन अदालत ने इसे मानने से इनकार कर दिया। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली स्टेट बनाम श्री राम लोहिया (AIR 1950 SC) मामले का हवाला देते हुए कहा कि धारा 164 के तहत दर्ज बयान को केवल विरोधाभास या खंडन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, न कि पुष्ट साक्ष्य के रूप में। अदालत ने साफ कहा कि केवल इस आधार पर कि बयान न्यायिक अधिकारी के समक्ष दर्ज किया गया था, उसे साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। अंततः कोर्ट ने सुभाष को सभी आरोपों से बरी करते हुए शिकायतकर्ता के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 344 के तहत कार्रवाई का आदेश दिया।