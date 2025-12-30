30 दिसंबर 2025,

नोएडा

मौसम का बदला मिजाज, 1 जनवरी को बारिश की चेतावनी, IMD का डबल अलर्ट

UP Rains Alert: मौसम विभाग आईएमडी IMD ने नए साल यानी 1 जनवरी को तेज हवाओं के साथ बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने खराब मौसम के दौरान लोगों को सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी है।

नोएडा

image

Aman Pandey

Dec 30, 2025

UP Rains Alert: पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से नए साल में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी का आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक, 1 जनवरी को यूपी के कुछ जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है।

मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक भयंकर ठंड का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक, अभी इससे राहत मिलने वाली नहीं है। इसकी वजह नए साल पर बारिश की संभावना है।

इन जिलों में बारिश के आसार

गोरखपुर, प्रयागराज, बलिया, कानपुर, बलरामपुर,गोंडा,सिद्धार्थनगर,महराजगंज कुशीनगर,बस्ती, गोरखपुर, अयोध्या लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, श्रावस्ती, कुशीनगर, देवरिया सहित इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

सबसे ठंडा रहा कानपुर

पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो सोमवार को 25 से ज्यादा शहरों में तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। सबसे ठंडा जिला कानपुर रहा। यहां 4.4°C पारा रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद फुर्सतगंज (5.2°C), प्रयागराज (6.4°C) और इटावा-बाराबंकी (6.6°C) रहे।

मौसम को देखते हुए अलर्ट मोड में सरकार

भीषण ठंड को देखते हुए यूपी सरकार भी अलर्ट मोड में है। 1 जनवरी तक स्कूल-कॉलेजों में छुट्‌टी कर दी गई है। अफसरों को तत्काल फील्ड में उतरने के निर्देश हैं।

Updated on:

30 Dec 2025 12:23 pm

Published on:

30 Dec 2025 12:22 pm

