मौसम का बदला मिजाज, 1 जनवरी को बारिश की चेतावनी, IMD का डबल अलर्ट

UP Rains Alert: पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से नए साल में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी का आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक, 1 जनवरी को यूपी के कुछ जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है।
मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक भयंकर ठंड का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक, अभी इससे राहत मिलने वाली नहीं है। इसकी वजह नए साल पर बारिश की संभावना है।
गोरखपुर, प्रयागराज, बलिया, कानपुर, बलरामपुर,गोंडा,सिद्धार्थनगर,महराजगंज कुशीनगर,बस्ती, गोरखपुर, अयोध्या लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, श्रावस्ती, कुशीनगर, देवरिया सहित इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।
पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो सोमवार को 25 से ज्यादा शहरों में तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। सबसे ठंडा जिला कानपुर रहा। यहां 4.4°C पारा रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद फुर्सतगंज (5.2°C), प्रयागराज (6.4°C) और इटावा-बाराबंकी (6.6°C) रहे।
भीषण ठंड को देखते हुए यूपी सरकार भी अलर्ट मोड में है। 1 जनवरी तक स्कूल-कॉलेजों में छुट्टी कर दी गई है। अफसरों को तत्काल फील्ड में उतरने के निर्देश हैं।
बड़ी खबरेंView All
नोएडा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग