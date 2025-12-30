मौसम का बदला मिजाज, 1 जनवरी को बारिश की चेतावनी, IMD का डबल अलर्ट

UP Rains Alert: पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से नए साल में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी का आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक, 1 जनवरी को यूपी के कुछ जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है।