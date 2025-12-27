कन्फर्म! इस बड़े शहर में कटेंगे 4 लाख 40 हजार से ज्यादा मतदाताओं के नाम; SIR की प्रक्रिया पूरी

मैपिंग की स्थिति की बात करें तो जिले में कुल 12,33,316 मतदाताओं (66.11 फीसदी) की मैपिंग की गई है। वहीं, 1,83,067 से ज्यादा मतदाता (लगभग 9.81 फीसदी) ऐसे पाए गए हैं, जो नो मैपिंग श्रेणी में शामिल हैं। अकेले नोएडा विधानसभा क्षेत्र में 59,139, दादरी में 1,01,877 और जेवर में 22,051 मतदाता नो मैपिंग की श्रेणी में दर्ज हुए हैं। जिला प्रशासन अब इन मतदाताओं को लेकर सख्त कदम उठाने जा रहा है।