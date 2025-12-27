राजा भैया से लेकर धनंजय सिंह तक, वो ‘बाहुबली’ नेता जिनके नाम पर ही जीत लिए जाते थे चुनाव! अतीक अहमद…

अतीक अहमद प्रयागराज का रहने वाला था। वह एक खतरनाक शक्तिशाली नेता के रूप में काफी फेमस था। अतीक फूलपुर लोकसभा सीट से सांसद भी रह चुका था। 2014 के लोकसभा चुनाव में दिए गए अतीक के हलफनामे में, उसके खिलाफ 42 से ज्यादा मामले दर्ज थे। जिसमें हत्या करने कि कोशिश, अपहरण के साथ अन्य मामले शामिल थे। अतीक का सबसे पॉपुलर मामला BSP विधायक राजू पाल की हत्या का था, जिससे पूरे प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई थी। अपराध और राजनीतिक मेल-जोल अतीक अहमद के दौर में था, वह लंबे समय तक चलता रहा।