Gold Silver Price Update UP: 2 दिन में औंधे मुंह गिरे चांदी के दाम; क्या है आज के ताजा भाव?

गुरुवार को चांदी की कीमत 2,59,133 रुपए किलो थी। 2 दिन में चांदी की कीमत 24 हजार रुपए तक गिर चुकी है। 11 फरवरी की बात करें तो चांदी की कीमत 2,66,449 रुपए किलो थी। वहीं सोने की कीमतों की बात करें तो आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 2,899 रुपए गिर चुकी है और 1,52,751 रुपए पर आ गई है। गुरुवार को सोने की कीमत 1,55,650 रुपए प्रति 10 ग्राम थी।