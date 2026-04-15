लखनऊ नगर निगम में बवाल, मेयर सुषमा खर्कवाल भड़कीं, पार्षदों से कहा-सदन छोड़ दो

मेयर सुषमा खर्कवाल ने नगर स्वास्थ्य अधिकारी और पर्यावरण अधिकारी से पूछा कि अप्रैल में सफाई व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई थी। इस पर आपने क्या काम किया? नगर स्वास्थ्य अधिकारी पीके श्रीवास्तव ने कहा कि स्वीपिंग का काम चल रहा है। LSA और लायन एनवायरो की जिम्मेदारी पर्यावरण अभियंता की है। पर्यावरण अधिकारी संजीव प्रधान ने बताया कि LSA और लायन एनवायरो को नोटिस जारी किया गया है। इस पर पार्षदों ने कहा कि आपने सिर्फ नोटिस जारी किए, लेकिन कोई ठोस काम नहीं किया। सदन में इस मुद्दे पर काफी बहस हुई।