यूपी रेरा सख्त: अनरजिस्टर्ड बिल्डरों पर कार्रवाई, घर खरीदारों को बड़ी राहत

अक्सर देखा गया है कि कई बिल्डर बिना रजिस्ट्रेशन के ही प्रोजेक्ट लॉन्च कर देते हैं और आकर्षक ऑफर देकर लोगों को निवेश के लिए लुभाते हैं। बाद में या तो प्रोजेक्ट अधूरा रह जाता है या खरीदारों को उनके पैसे वापस नहीं मिलते। ऐसी स्थिति में उपभोक्ताओं को लंबे समय तक न्याय के लिए भटकना पड़ता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए यूपी रेरा ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है।