Meenakshi Natarajan News: ’50 साल राज करने वाली कांग्रेस एक फॉर्म भी ठीक से नहीं भर सकी’, मीनाक्षी नटराजन का पर्चा खारिज होने पर भड़की सपा

Samajwadi Party on Congress: कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन (पर्चा) रद्द होने के बाद अब राजनीति गर्मा गई है। इस मामले पर समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जिस पार्टी ने देश पर 50 साल राज किया, जिसके पास इतने अनुभवी लोग हैं, उसकी तरफ से ऐसी बुनियादी गलती होना बहुत ही हैरान कर देने वाला है। यह सीधे-सीधे लापरवाही का मामला है।