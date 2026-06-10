Meenakshi Natarajan News: ’50 साल राज करने वाली कांग्रेस एक फॉर्म भी ठीक से नहीं भर सकी’, मीनाक्षी नटराजन का पर्चा खारिज होने पर भड़की सपा

मीनाक्षी नटराजन का पर्चा खारिज होने पर भड़की सपा | फोटो सोर्स- IANS
Samajwadi Party on Congress: कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन (पर्चा) रद्द होने के बाद अब राजनीति गर्मा गई है। इस मामले पर समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जिस पार्टी ने देश पर 50 साल राज किया, जिसके पास इतने अनुभवी लोग हैं, उसकी तरफ से ऐसी बुनियादी गलती होना बहुत ही हैरान कर देने वाला है। यह सीधे-सीधे लापरवाही का मामला है।
सपा प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने इस बात पर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी को खुद सोचना चाहिए कि उनके पास पूरा सिस्टम है, अनुभवी लोग हैं। इसके बावजूद उनका वो उम्मीदवार, जिसका राज्यसभा जाना बिल्कुल पक्का था, एक फॉर्म तक ठीक से नहीं भर पाया और न सही जानकारी दी गई और न ही जरूरी हलफनामा जमा किया गया। यह सिर्फ और सिर्फ लापरवाही है।
कांग्रेस को आईना दिखाते हुए सपा प्रवक्ता ने आगे कहा कि राज्यसभा जैसी बड़ी सीटों के चुनाव में इस तरह की गलतियां नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर कांग्रेस इस तरह की लापरवाही करेगी, तो ऐसा लगेगा कि वह भारतीय जनता पार्टी (BJP) से लड़ने के लिए गंभीर ही नहीं है। बीजेपी से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस को सीरियस होना पड़ेगा।
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