8 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

‘सिंघम’ IPS अजय पाल शर्मा को धमकी देने वाले पूर्व TMC नेता जहांगीर खान को पुलिस ने किया गिरफ्तार, क्या था पूरा मामला

Jahangir Khan Arrested: यूपी के 'सिंघम' IPS अजय पाल शर्मा को 'पुष्पा झुकेगा नहीं' डायलॉग मारकर धमकी देने वाला पूर्व टीएमसी नेता जहांगीर खान आखिरकार नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार। जानिए पूरी खबर...

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Pratiksha Gupta

Jun 08, 2026

Jahangir Khan arrested, Jahangir Khan TMC Nepal

टीएमसी नेता जहांगीर खान और आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा

Jahangir Khan Arrested: फिल्म 'पुष्पा' का वो मशहूर डायलॉग तो आपको याद ही होगा, पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझे क्या… फायर है मैं, झुकेगा नहीं! राजनीति के मैदान में खुद को ऐसा ही फायर समझने वाले पश्चिम बंगाल के एक नेताजी का गुरूर आखिरकार पुलिस ने तोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश के 'सिंघम' आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा को खुलेआम 'पुष्पा' बनकर धमकी देने वाले पूर्व टीएमसी (TMC) नेता जहांगीर खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने जहांगीर खान को भारत-नेपाल सीमा से दबोचा है।

एक फोन कॉल और नेताजी का खेल खत्म

जहांगीर खान काफी समय से फरार चल रहा था। वह पुलिस से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था और भागकर नेपाल बॉर्डर पर छिप गया था। लेकिन पुलिस की नजरों से बच नहीं पाया। एसटीएफ ने जहांगीर के एक बेहद करीबी दोस्त के फोन को सर्विलांस पर ले रखा था। जैसे ही उस फोन की लोकेशन मिली, एसटीएफ ने जाल बिछाकर नेपाल बॉर्डर से 'फाल्टा के पुष्पा' को धर दबोचा।

जब यूपी के 'सिंघम' से टकराया बंगाल का 'पुष्पा'

यह पूरा मामला पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के समय का है, जिसने देश भर की मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी थी। चुनाव आयोग ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा को दक्षिण 24 परगना जिले का पुलिस ऑब्जर्वर बनाकर भेजा था।
फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में जब वोटरों को डराने-धमकाने और बूथ कैप्चरिंग की शिकायतें आईं, तो आईपीएस अजय पाल शर्मा खुद भारी फोर्स के साथ मैदान में उतर गए। उन्होंने ऑन-कैमरा दबंगों को सख्त लहजे में चेतावनी दी कि अगर किसी ने भी चुनाव में गड़बड़ी की या मतदाताओं को डराया, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।

'अजय पाल शर्मा सिंघम हैं, तो हम भी पुष्पा हैं…'

IPS अधिकारी की इस सख्ती से पूर्व टीएमसी नेता जहांगीर खान बौखला गया। उसने पुलिस को चुनौती देते हुए खुलेआम कह दिया कि अगर अजय पाल शर्मा खुद को 'सिंघम' समझते हैं, तो हम भी 'पुष्पा' हैं… पुष्पा कभी झुकेगा नहीं। इस बयान के बाद लोग उसे 'फाल्टा का पुष्पा' कहने लगे।

भारी हिंसा के बाद रद्द करना पड़ा था चुनाव

जहांगीर खान के दबदबे और पुलिस की सख्ती के बीच चुनाव के दिन वहां भारी हिंसा और बवाल हुआ। ईवीएम मशीन में छेड़खानी के आरोप भी लगे। माहौल इतना खराब हुआ कि चुनाव आयोग को फाल्टा का चुनाव रद्द करना पड़ा और बाद में वहां दोबारा वोटिंग करानी गई।

बुरी तरह हारे नेताजी, कोर्ट ने भी नहीं बख्शा

दोबारा हुए चुनाव में बीजेपी की जीत हुई और खुद को 'पुष्पा' बताने वाला यह नेता चौथे नंबर पर खिसक गया। इस हार के बाद पार्टी के अंदर भी उनकी किरकिरी हुई।

जहांगीर खान पर वोटरों को धमकाने, जमीन कब्जाने और चुनावी धांधली समेत 7 गंभीर केस दर्ज थे। हाल ही में कोलकाता हाईकोर्ट ने भी उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक हटा दी थी। इसके बाद वह नेपाल भागने की फिराक में था, लेकिन आखिरकार कानून के शिकंजे में आ ही गया।

कुख्यात अपराधी भानू प्रताप की खौफनाक वारदातें जिनसे कांपता था पूर्वांचल! रंगदारी समेत 40 से ज्यादा हैं मुकदमे

ये भी पढ़ें
Bhanu Pratap Singh Encounter Case Update, Bhanu Pratap Singh

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

08 Jun 2026 02:13 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘सिंघम’ IPS अजय पाल शर्मा को धमकी देने वाले पूर्व TMC नेता जहांगीर खान को पुलिस ने किया गिरफ्तार, क्या था पूरा मामला

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

"खाता न बही, जो अखिलेश कहें वही सही" : राम मंदिर विवाद पर ओम प्रकाश राजभर का तंज

(फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
लखनऊ

तीन दिनों तक बस सेवाओं पर 50 प्रतिशत की छूट; परिवहन निगम ने दी जानकारी, UPSRTC ने अभ्यर्थियों के लिए घोषित की बड़ी सुविधा

transport corporation given 50 discount for up police recruitment exam bus services 3 days in uttar pradesh
लखनऊ

‘डबल इंजन सरकार में डिब्बे टूटकर हो रहे डबल’, अखिलेश यादव ने शेयर किया लुधियाना ट्रेन हादसे का वीडियो, बोले- भाजपा की गाड़ी बेपटरी!

Ludhiana Train Accident,UP Politics, Samajwadi Party, BJP double engine government, Indian Railways,
लखनऊ

बारिश पर ब्रेक, अब झुलसाएगी गर्मी! 47°C तक पहुंच सकता है तापमान, 9 जून से लू का अलर्ट

सांकेतिक इमेज
लखनऊ

लाश भी नहीं हुई नसीब, 10 दिन बाद जंगल में मिलीं सिर्फ 2 हड्डियां, पॉलिथीन में बेटी के बाल लेकर पिता ने किया अंतिम संस्कार

Lucknow murder case, Sitapur student murder, BKT Lucknow crime, UP Police encounter, Vishal Pal arrested,
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.