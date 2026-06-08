‘सिंघम’ IPS अजय पाल शर्मा को धमकी देने वाले पूर्व TMC नेता जहांगीर खान को पुलिस ने किया गिरफ्तार, क्या था पूरा मामला

यह पूरा मामला पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के समय का है, जिसने देश भर की मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी थी। चुनाव आयोग ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा को दक्षिण 24 परगना जिले का पुलिस ऑब्जर्वर बनाकर भेजा था।

फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में जब वोटरों को डराने-धमकाने और बूथ कैप्चरिंग की शिकायतें आईं, तो आईपीएस अजय पाल शर्मा खुद भारी फोर्स के साथ मैदान में उतर गए। उन्होंने ऑन-कैमरा दबंगों को सख्त लहजे में चेतावनी दी कि अगर किसी ने भी चुनाव में गड़बड़ी की या मतदाताओं को डराया, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।