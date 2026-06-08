कुख्यात अपराधी भानू प्रताप की खौफनाक वारदातें जिनसे कांपता था पूर्वांचल! रंगदारी समेत 40 से ज्यादा हैं मुकदमे

Bhanu Pratap Singh Encounter Case Update: उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का कड़ा एक्शन लगातार जारी है। इसी कड़ी में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया कुख्यात बदमाश भानु प्रताप सिंह उर्फ बबलू सिंह कोई छोटा-मोटा अपराधी नहीं था। एनकाउंटर में ढेर हुए इस बदमाश के ऊपर हत्या, लूट, रंगदारी और डकैती जैसे 40 से भी ज्यादा गंभीर मुकदमे दर्ज थे। वह कई मामलों में वांटेड चल रहा था और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने उस पर कुल 1.65 लाख रुपये का इनाम भी घोषित कर रखा था।