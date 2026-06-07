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खाने में बाल खाने की आदत; बचपन से खाती थी 7 साल की बच्ची; डॉक्टर्स ने सर्जरी कर निकाला बाहर, गोरखपुर का मामला

Clump Of Hair Removed From Stomach: 7 साल की बच्ची के पेट से डॉक्टर्स ने बालों का गुच्छा निकाला। ऑपरेशन कर डॉक्टर्स ने बच्ची की जान बचाई। जानिए पूरा मामला क्या है?

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गोरखपुर

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Harshul Mehra

Jun 07, 2026

7 year old girl found with clump of hair in her stomach doctors operated to save life gorakhpur news

7 साल की बच्ची के पेट से डॉक्टर्स ने बालों का गुच्छा निकाला। फोटो सोर्स-Ai

Clump Of Hair Removed From Stomach:उत्तर प्रदेशके गोरखपुरके एक निजी अस्पताल में डॉक्टर्स ने एक दुर्लभ और हैरान कर देने वाले मामले का सफल इलाज किया है। यहां 7 साल की बच्ची के पेट से ऑपरेशन के जरिए बालों का एक बड़ा गुच्छा निकाला गया, जिसने उसके पाचन तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित कर दिया था। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर समय रहते ऑपरेशन नहीं किया जाता तो बच्ची की हालत और गंभीर हो सकती थी।

पेट दर्द, उल्टी और वजन घटने से परेशान थी बच्ची

जानकारी के अनुसार, मेडिकल कॉलेज रोड स्थित हॉस्पिटल में दो दिन पहले एक 7 साल बच्ची को भर्ती कराया गया था। बच्ची लंबे समय से पेट दर्द, भूख न लगना, उल्टी और लगातार वजन कम होने जैसी समस्याओं से जूझ रही थी। परिजन उसे कई जगह दिखा चुके थे, लेकिन दवाओं से कोई विशेष लाभ नहीं मिल रहा था। बच्ची की बिगड़ती हालत ने परिवार की चिंता बढ़ा दी थी।

जांच में सामने आई हैरान करने वाली सच्चाई

मामले की गंभीरता को देखते हुए सर्जन एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. रविकेश द्विवेदी ने बच्ची की विस्तृत जांच कराई। अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन रिपोर्ट में जो सामने आया, उसने डॉक्टर्स को भी चौंका दिया। जांच में पता चला कि बच्ची की आहार नाल में बालों का एक बड़ा गुच्छा फंसा हुआ है, जिसने धीरे-धीरे एक ठोस गोले का रूप ले लिया था। यही गुच्छा भोजन के सामान्य प्रवाह में बाधा बन रहा था।

आंतों और लीवर तक नहीं पहुंच पा रहा था भोजन

डॉक्टर्स के मुताबिक, बालों का यह गुच्छा बच्ची की आंतों और लीवर के कार्य पर भी असर डाल रहा था। भोजन ठीक तरह से पच नहीं रहा था और शरीर को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पा रहा था। इसके कारण बच्ची का शारीरिक विकास रुक गया था और उसका वजन लगातार घटता जा रहा था। चिकित्सकों का कहना है कि यह स्थिति आगे चलकर जानलेवा भी साबित हो सकती थी।

डॉक्टर्स ने लिया तत्काल ऑपरेशन का फैसला

रिपोर्ट सामने आने के बाद डॉक्टर्स ने बिना देरी किए ऑपरेशन की सलाह दी। परिजनों की सहमति मिलने के बाद शनिवार को बच्ची का सफल ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर्स ने पेट से बालों का बड़ा गुच्छा निकाल दिया। सर्जरी के बाद बच्ची की स्थिति सामान्य बताई जा रही है।

अब पूरी तरह स्वस्थ है बच्ची

डॉ. रविकेश द्विवेदी ने बताया कि ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा है। बच्ची तेजी से रिकवर कर रही है और जल्द ही सामान्य रूप से भोजन कर सकेगी। उन्होंने बताया कि समय पर इलाज मिलने से बड़ी जटिलताओं से बचाव हो गया।

चोरी-छिपे बाल खाने की थी आदत

बच्ची के परिजनों ने बताया कि उनकी बेटी को सिर के बाल खाने की आदत थी, लेकिन उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। धीरे-धीरे यह आदत गंभीर समस्या में बदल गई। जब बच्ची बार-बार बीमार रहने लगी और पेट दर्द व उल्टी की शिकायत बढ़ने लगी, तब परिवार ने विभिन्न अस्पतालों में इलाज कराया। हालांकि, सही कारण का पता नहीं चल पाया।

डॉक्टर्स और टीम का जताया आभार

परिजनों ने बताया कि आखिरकार किसी परिचित की सलाह पर वे सिटी हॉस्पिटल पहुंचे, जहां सही जांच के बाद बीमारी का कारण सामने आया। बच्ची के सफल ऑपरेशन के बाद परिवार ने डॉक्टर्स और पूरी मेडिकल टीम का आभार व्यक्त किया। उनका कहना है कि समय पर सही इलाज मिलने से उनकी बेटी को नया जीवन मिला है।

क्या है ट्राइकोफेजिया और हेयर बॉल की समस्या?

विशेषज्ञों के अनुसार, कुछ बच्चों में बाल खाने की आदत विकसित हो जाती है, जिसे चिकित्सकीय भाषा में "ट्राइकोफेजिया" कहा जाता है। लंबे समय तक बाल खाने से पेट में बाल जमा होकर एक बड़े गुच्छे का रूप ले सकते हैं, जिसे "हेयर बॉल" या "ट्राइकोबेज़ोआर" कहा जाता है। यह स्थिति पाचन तंत्र को बाधित कर सकती है और गंभीर मामलों में ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है।

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Published on:

07 Jun 2026 01:19 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / खाने में बाल खाने की आदत; बचपन से खाती थी 7 साल की बच्ची; डॉक्टर्स ने सर्जरी कर निकाला बाहर, गोरखपुर का मामला

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