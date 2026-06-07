खाने में बाल खाने की आदत; बचपन से खाती थी 7 साल की बच्ची; डॉक्टर्स ने सर्जरी कर निकाला बाहर, गोरखपुर का मामला

Clump Of Hair Removed From Stomach:उत्तर प्रदेशके गोरखपुरके एक निजी अस्पताल में डॉक्टर्स ने एक दुर्लभ और हैरान कर देने वाले मामले का सफल इलाज किया है। यहां 7 साल की बच्ची के पेट से ऑपरेशन के जरिए बालों का एक बड़ा गुच्छा निकाला गया, जिसने उसके पाचन तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित कर दिया था। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर समय रहते ऑपरेशन नहीं किया जाता तो बच्ची की हालत और गंभीर हो सकती थी।