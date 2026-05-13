Prateek Yadav Death: खून पतला करने और हाई BP की दवाइयां खा रहे थे प्रतीक, नॉर्मल नहीं, गंभीर बीमारी का भी चल रहा था इलाज, डॉक्टर ने और क्या बताया?

प्रतीक के शरीर पर चोट के निशान थे और उनके शरीर में जहर की मात्रा थी। इसलिए उनका पोस्टमॉर्टम करवाया गया। किसी सामान्य मृत्यु पर पोस्टमॉर्टम नहीं होता है। संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु के कारण उनका पोस्टमॉर्टम करवाया गया। मेहरोत्रा ने कहा- हमने मांग की है कि उनके मौत के कारणों की जांच करवाई जाए, उनकी मौत सामान्य नहीं है। हम लोगों ने मांग की है कि हाई कोर्ट के किसी पूर्व न्यायाधीश से प्रतीक यादव की मौत की जांच करवाई जाए।