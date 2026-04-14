Hardoi Crime: इंकार की सजा मौत, एकतरफा प्यार में युवती की बेरहम हत्या से दहल उठा हरदोई

पुलिस ने आश्वासन दिया है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। साथ ही, इस मामले में यदि कोई और व्यक्ति शामिल पाया जाता है, तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति न उत्पन्न हो। प्रशासन भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और परिजनों को हर संभव सहायता देने की बात कही गई है।