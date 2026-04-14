Hardoi Crime: इंकार की सजा मौत, एकतरफा प्यार में युवती की बेरहम हत्या से दहल उठा हरदोई

संबंध बनाने का बना रहा था दबाव (Source: Police Media Cell)
Hardoi Mallawan Case One-Sided Love: उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जिसने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। मल्लावां कोतवाली क्षेत्र के गढ़ी रसूलपुर गांव में एक युवक ने एकतरफा प्रेम में पागल होकर युवती की फावड़े से हमला कर हत्या कर दी। इस घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई है और लोगों में भय का माहौल है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरोपी युवक काफी समय से युवती पर संबंध बनाने का दबाव बना रहा था। वह बार-बार युवती को परेशान करता था और उससे अपने प्रेम को स्वीकार करने के लिए कहता था। लेकिन युवती ने हर बार उसका विरोध किया और स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर युवक के मन में लगातार आक्रोश बढ़ता गया।
बताया जा रहा है कि घटना वाले दिन युवक ने पहले से ही योजना बना रखी थी। उसने मौका देखकर युवती को अकेला पाया और अचानक उस पर फावड़े से हमला कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आरोपी ने युवती पर ताबड़तोड़ कई वार किए, जिससे उसे संभलने का मौका तक नहीं मिला। गंभीर चोटों के कारण युवती की मौके पर ही मौत हो गई।
घटना के बाद पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई। खून से लथपथ युवती का शव देखकर परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। परिवार में मातम छा गया, वहीं आसपास के लोग भी इस घटना से स्तब्ध हैं। ग्रामीणों के बीच भय और आक्रोश दोनों ही देखने को मिल रहे हैं।
सूचना मिलते ही मल्लावां कोतवाली पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई है।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, प्रारंभिक जांच में यह मामला एकतरफा प्रेम में असफलता के कारण की गई हत्या का प्रतीत हो रहा है। आरोपी घटना के बाद मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं। आसपास के क्षेत्रों में भी उसकी खोजबीन की जा रही है और जल्द गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि आरोपी युवक पहले भी युवती को परेशान करता था, लेकिन इस तरह की घटना हो जाएगी, इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कुछ ग्रामीणों ने यह भी बताया कि यदि समय रहते इस मामले में सख्ती से कार्रवाई होती, तो शायद इस घटना को रोका जा सकता था।
इस घटना ने समाज के सामने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एकतरफा प्रेम के मामलों में बढ़ती हिंसा चिंता का विषय बनती जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में समय रहते हस्तक्षेप और सख्त कानूनी कार्रवाई बेहद जरूरी है, ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।
महिला सुरक्षा को लेकर भी यह घटना एक बड़ा सवाल है। आखिर क्यों युवतियां बार-बार ऐसे अपराधों का शिकार हो रही हैं? क्या समाज और प्रशासन मिलकर ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठा रहे हैं? ये सवाल अब और भी प्रासंगिक हो गए हैं।
मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि एकतरफा प्रेम में असफलता कई बार लोगों को मानसिक रूप से अस्थिर कर देती है, लेकिन इसका समाधान हिंसा नहीं हो सकता। ऐसे मामलों में जागरूकता और काउंसलिंग की जरूरत होती है, ताकि लोग अपनी भावनाओं को सही दिशा में ले जा सकें।
पुलिस ने आश्वासन दिया है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। साथ ही, इस मामले में यदि कोई और व्यक्ति शामिल पाया जाता है, तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति न उत्पन्न हो। प्रशासन भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और परिजनों को हर संभव सहायता देने की बात कही गई है।
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