गोदभराई और तिलक हुआ उसके बाद शादी करने से दूल्हे ने किया इनकार; हरदोई से सामने आया दहेज प्रथा का मामला

Groom Refused To Marry: हरदोई जिले के टड़ियावां थाना क्षेत्र में शादी से पहले दहेज मांगने और विवाह से इनकार करने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि शादी तय होने के बाद युवक ने युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए और बाद में दहेज में कार तथा सोने की अंगूठियों की मांग करते हुए विवाह करने से मना कर दिया। मामले में युवती की मां की शिकायत पर पुलिस ने युवक समेत सात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।