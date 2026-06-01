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गोदभराई और तिलक हुआ उसके बाद शादी करने से दूल्हे ने किया इनकार; हरदोई से सामने आया दहेज प्रथा का मामला

Groom Refused To Marry: गोदभराई और तिलक हुआ उसके बाद शादी करने से दूल्हे ने इनकार कर दिया। जानिए ये पूरा मामला क्या है?

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हरदोई

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Harshul Mehra

Jun 01, 2026

hardoi dowry case refused for shadi fir filed

तिलक और गोदभराई के बाद बदला युवक का रवैया, फोटो सोर्स-Ai

Groom Refused To Marry: हरदोई जिले के टड़ियावां थाना क्षेत्र में शादी से पहले दहेज मांगने और विवाह से इनकार करने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि शादी तय होने के बाद युवक ने युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए और बाद में दहेज में कार तथा सोने की अंगूठियों की मांग करते हुए विवाह करने से मना कर दिया। मामले में युवती की मां की शिकायत पर पुलिस ने युवक समेत सात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

परिवार ने धूमधाम से तय की थी शादी

टड़ियावां थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि उन्होंने अपनी 19 वर्षीय बेटी की शादी नौरंगपुर निवासी जैनेंद्र गौतम से तय की थी। दोनों परिवारों की सहमति से रिश्ता तय हुआ था और शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी गई थीं।

परिवार के मुताबिक, 8 मार्च को तिलक समारोह और 9 मार्च को गोदभराई की रस्म संपन्न हुई थी। शादी की तारीख 4 जून तय की गई थी। रिश्ते की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद दोनों परिवारों के बीच लगातार संपर्क बना हुआ था और विवाह की तैयारियां जोर-शोर से चल रही थीं।

शादी का भरोसा देकर बनाए शारीरिक संबंध

पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि शादी तय होने के बाद जैनेंद्र गौतम और युवती के बीच नजदीकियां बढ़ गईं। इसी दौरान युवक ने शादी का भरोसा देकर युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए। परिवार का कहना है कि उन्हें विश्वास था कि जल्द ही दोनों का विवाह होने वाला है, इसलिए किसी तरह की आशंका नहीं थी। हालांकि, कुछ समय बाद युवक का व्यवहार बदलने लगा और उसने विवाह से पहले नई मांगें रखनी शुरू कर दीं।

दहेज में कार और सोने की अंगूठियों की मांग

शिकायत के अनुसार, युवक जैनेंद्र गौतम ने दहेज में कार और सोने की तीन अंगूठियों की मांग रखी। जब लड़की पक्ष ने आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए मांग पूरी करने में असमर्थता जताई, तो युवक ने शादी करने से इनकार कर दिया।

परिजनों का कहना है कि उन्होंने युवक और उसके परिवार को काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे अपनी मांगों पर अड़े रहे। अंततः विवाह तोड़ने की बात कह दी गई।

कर्ज लेकर की थीं शादी की तैयारियां

युवती की मां ने बताया कि बेटी की शादी के लिए उन्होंने कर्ज तक लिया था। शादी समारोह की तैयारियों के लिए घरेलू सामान बेचा गया और हलवाई सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की बुकिंग पहले ही कर दी गई थी। इतना ही नहीं, शादी के कार्ड भी छपवाकर रिश्तेदारों और परिचितों में बांट दिए गए थे। ऐसे में अचानक शादी टूटने से परिवार को आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

7 लोगों के खिलाफ दर्ज हुई FIR

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। टड़ियावां थाना प्रभारी निरीक्षक इख्तियार हुसैन ने बताया कि युवती की मां की तहरीर पर जैनेंद्र गौतम, उसके पिता देशराज, भाई रामेंद्र और विवेक, मां सुशीला, परिवार के सदस्य रामचंद्र तथा जैनेंद्र की बहन समेत कुल सात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

पुलिस ने शुरू की जांच

पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और सभी आरोपों की सत्यता की पड़ताल की जाएगी। जांच के दौरान दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जाएंगे और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस पूरे प्रकरण की गहनता से जांच कर रही है।

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Published on:

01 Jun 2026 04:00 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Hardoi / गोदभराई और तिलक हुआ उसके बाद शादी करने से दूल्हे ने किया इनकार; हरदोई से सामने आया दहेज प्रथा का मामला

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