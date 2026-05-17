एकतरफा प्यार में आरोपी ने पार की सारी हदें, नाबालिग लड़की के काट दिए दोनों ब्रेस्ट

अतुल पिछले कई दिनों से नाबालिग लड़की को परेशान कर रहा था। राह चलते छेड़खानी, रास्ता रोककर शादी का दबाव। उस रात उसने फिर वही सवाल पूछा, 'शादी करोगी?' प्रिया ने साफ मना कर दिया। उसने समझाया कि अतुल उसके रिश्ते का भाई लगता है, वो उसे 'भैया' कहती है। लेकिन अतुल नहीं माना। गुस्से में उसने प्रिया को बुरी तरह पीटा। पेड़ से बंधी लड़की अधमरी हो गई। फिर भी जब प्रिया ने शादी से इनकार किया, तो अतुल ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी।