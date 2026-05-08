8 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हरदोई

हरदोई में तेज रफ्तार अनियंत्रित कार खंती में गिरी, कन्नौज बीजेपी नेता की मौत, पांच घायल

Hardoi road accident: हरदोई सड़क दुर्घटना में कन्नौज के भाजपा नेता की दर्दनाक मौत हो गई जबकि पांच अन्य घायल है ।घटना के समय सभी तिलक समारोह से वापसी कर रहे थे।

2 min read
Google source verification

हरदोई

image

Narendra Awasthi

May 08, 2026

एंबुलेंस से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, फोटो सोर्स- पत्रिका

फोटो सोर्स- पत्रिका

Hardoi road accident, BJP leader dies: हरदोई में तेज रफ्तार कार मोड में अनियंत्रित हो गई और गहरी खाई में गिर गई। जिससे मौके पर कोहराम मच गया। तेज आवाज सुनकर मौके पर ग्रामीण इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों ने पुलिस को जानकारी दी। सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायलों को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया।‌ डॉक्टरों ने भाजपा नेता को मृत घोषित कर दिया। जबकि पांच गंभीर रूप से घायल है। घटना के समय सभी तिलक समारोह से वापस लौट रहे थे। मृतक और घायल कन्नौज के रहने वाले हैं। घटना की जानकारी मिलते ही घर में कोहराम मच गया। घटना मल्लावां क्षेत्र की है।

तेज रफ्तार अनियंत्रित कार खाई में गिरी

उत्तर प्रदेश के हरदोई में के मल्लावां क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हो गया। कन्नौज के जसोदा निवासी भाजपा नेता प्रशांत त्रिपाठी तिलक समारोह में शामिल होने के लिए सिधौली सीतापुर गए थे। जहां से सभी वापसी कर रहे थे। मल्लावां क्षेत्र के तेरवा कुल्ली मार्ग स्थित मटिया मऊ गांव के पास मोड़ में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित हो गई और गहरी खाई में गिर गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि किसी को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला।

घायलों को कन्नौज जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया

घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची मल्लावां पुलिस में राहत और बचाव कार्य चलाया और घायलों को कन्नौज स्थित जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां डॉक्टरों ने प्रशांत त्रिपाठी को मृत घोषित कर दिया। जबकि शुभम तिवारी, रमन तिवारी, निशांत अग्निहोत्री, बादल तिवारी, विकास पांडे गंभीर रूप से घायल है। सभी का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है।

मृतक प्रशांत त्रिपाठी के पिता पूर्व जिला पंचायत सदस्य

मृतक परिजनों के अनुसार मृतक प्रशांत त्रिपाठी के पिता गोपाल त्रिपाठी जिला पंचायत के सदस्य रह चुके हैं। प्रशांत त्रिपाठी स्वयं भाजपा नेता था। बेटे की मौत की खबर सुनते ही घर में कोहराम मच गया। परिजनों के साथ पत्नी मानसी और चार वर्षीय बेटी कनिका का रो-रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

08 May 2026 05:24 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Hardoi / हरदोई में तेज रफ्तार अनियंत्रित कार खंती में गिरी, कन्नौज बीजेपी नेता की मौत, पांच घायल

बड़ी खबरें

View All

हरदोई

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

हरदोई में मासूम की बेरहमी से हत्या: 7 लाख की फिरौती नहीं मिली तो 7 साल के बच्चे को मारकर खेत में दफनाया

अपर पुलिस अधीक्षक फोटो सोर्स विभाग
हरदोई

‘हम साथ रहेंगे…’ हरदोई में पेड से लटका मिला प्रेमी जोड़े का शव, इलाके में फैली सनसनी

hardoi police, hardoi news, up news, lover girlfriend dead body, love affair
हरदोई

Hardoi को मिली सबसे युवा IAS सीडीओ: नेहा ब्याडवाल ने संभाली कमान, सान्या छाबड़ा का कानपुर ट्रांसफर

हरदोई में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, नई ऊर्जा के साथ विकास की उम्मीद (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
हरदोई

यूपी फेरबदल में बड़े नाम चर्चा में, मधुसूदन डीएम, रिंकू राही की वापसी, नेहा ब्याडवाल को जिम्मेदारी

यूपी में प्रशासनिक सर्जरी, 38 IAS अफसरों के तबादले से कई जिलों में नई जिम्मेदारियां (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
हरदोई

Hardoi में विकास की बड़ी सौगात, खेतुई बालाजी मंदिर से पिहानी चुंगी तक बनेगी फोरलेन सड़क

हरदोई में जाम से राहत (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
हरदोई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.