हरदोई में तेज रफ्तार अनियंत्रित कार खंती में गिरी, कन्नौज बीजेपी नेता की मौत, पांच घायल

Hardoi road accident, BJP leader dies: हरदोई में तेज रफ्तार कार मोड में अनियंत्रित हो गई और गहरी खाई में गिर गई। जिससे मौके पर कोहराम मच गया। तेज आवाज सुनकर मौके पर ग्रामीण इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों ने पुलिस को जानकारी दी। सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायलों को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया।‌ डॉक्टरों ने भाजपा नेता को मृत घोषित कर दिया। जबकि पांच गंभीर रूप से घायल है। घटना के समय सभी तिलक समारोह से वापस लौट रहे थे। मृतक और घायल कन्नौज के रहने वाले हैं। घटना की जानकारी मिलते ही घर में कोहराम मच गया। घटना मल्लावां क्षेत्र की है।