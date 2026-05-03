Hardoi में विकास की बड़ी सौगात, खेतुई बालाजी मंदिर से पिहानी चुंगी तक बनेगी फोरलेन सड़क

Hardoi Four Lane Road: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। शहर की वर्षों पुरानी जाम की समस्या से निजात दिलाने के उद्देश्य से खेतुई बालाजी मंदिर से पिहानी चुंगी तक प्रस्तावित फोरलेन सड़क परियोजना का शिलान्यास 5 मई 2026 को किया जाएगा। इस अवसर पर प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे और सुबह करीब 10 बजे इस महत्वाकांक्षी योजना की आधारशिला रखेंगे।