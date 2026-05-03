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Hardoi में विकास की बड़ी सौगात, खेतुई बालाजी मंदिर से पिहानी चुंगी तक बनेगी फोरलेन सड़क

Hardoi में जाम से राहत के लिए खेतुई बालाजी मंदिर से पिहानी चुंगी तक फोरलेन सड़क का 5 मई को शिलान्यास होगा, जिससे यातायात सुगम और शहर का विकास तेज होगा।

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हरदोई

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Ritesh Singh

May 03, 2026

हरदोई में जाम से राहत (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

हरदोई में जाम से राहत (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

Hardoi Four Lane Road: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। शहर की वर्षों पुरानी जाम की समस्या से निजात दिलाने के उद्देश्य से खेतुई बालाजी मंदिर से पिहानी चुंगी तक प्रस्तावित फोरलेन सड़क परियोजना का शिलान्यास 5 मई 2026 को किया जाएगा। इस अवसर पर प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे और सुबह करीब 10 बजे इस महत्वाकांक्षी योजना की आधारशिला रखेंगे।

लंबे समय से थी जरूरत

हरदोई शहर का यह मार्ग लंबे समय से अत्यधिक व्यस्त और जाम से प्रभावित रहा है। खेतुई बालाजी मंदिर से लेकर पिहानी चुंगी तक का इलाका शहर के प्रमुख मार्गों में शामिल है, जहां प्रतिदिन भारी संख्या में वाहन गुजरते हैं। बढ़ते यातायात दबाव के कारण यहां अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है, जिससे आम नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

विशेष रूप से स्कूल जाने वाले बच्चों, व्यापारियों और दैनिक आवागमन करने वाले लोगों के लिए यह मार्ग एक बड़ी चुनौती बन चुका था। कई बार एंबुलेंस और आपातकालीन सेवाओं को भी जाम के कारण देरी का सामना करना पड़ता था, जिससे स्थिति और गंभीर हो जाती थी।

फोरलेन सड़क से मिलेगी बड़ी राहत

प्रस्तावित फोरलेन सड़क के निर्माण से इस मार्ग पर यातायात का दबाव काफी हद तक कम होने की उम्मीद है। सड़क चौड़ी होने से वाहनों की आवाजाही सुचारू रूप से हो सकेगी और जाम की समस्या में उल्लेखनीय कमी आएगी। इसके साथ ही लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में कम समय लगेगा, जिससे समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। यह परियोजना न केवल यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाएगी, बल्कि नागरिकों के जीवन को भी अधिक सुविधाजनक बनाएगी।

आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी सड़क

इस फोरलेन सड़क परियोजना को आधुनिक मानकों के अनुसार विकसित किया जाएगा। इसमें मजबूत और टिकाऊ सड़क निर्माण के साथ-साथ डिवाइडर, स्ट्रीट लाइट, जल निकासी की उचित व्यवस्था और पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित फुटपाथ बनाए जाएंगे। इन सुविधाओं के माध्यम से सड़क को न केवल सुगम, बल्कि सुरक्षित भी बनाया जाएगा। खासकर रात के समय बेहतर रोशनी और सुव्यवस्थित ट्रैफिक व्यवस्था से दुर्घटनाओं की संभावना में कमी आएगी।

स्थानीय व्यापार को मिलेगा बढ़ावा

इस परियोजना का असर केवल यातायात तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगा। बेहतर सड़क संपर्क से माल ढुलाई आसान होगी और बाजारों तक पहुंच सुगम बनेगी। व्यापारियों का मानना है कि इस सड़क के निर्माण से ग्राहकों की आवाजाही बढ़ेगी, जिससे व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आएगी। छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए यह परियोजना नए अवसर लेकर आएगी।

रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे

फोरलेन सड़क निर्माण परियोजना के दौरान स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। निर्माण कार्य में बड़ी संख्या में मजदूरों और तकनीकी कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, जिससे स्थानीय युवाओं को काम मिलने की संभावना है।

प्रशासन ने तेज की तैयारियां

शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर प्रशासन और आयोजकों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कार्यक्रम स्थल पर आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर इस विकास कार्य का हिस्सा बनें। जनप्रतिनिधियों का मानना है कि यह परियोजना हरदोई के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी।

जनप्रतिनिधियों की प्रतिक्रिया

स्थानीय जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों ने इस परियोजना का स्वागत किया है। उनका कहना है कि लंबे समय से इस सड़क के चौड़ीकरण की मांग की जा रही थी और अब इसका शिलान्यास होना शहर के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि परियोजना समयबद्ध तरीके से पूरी होगी और जनता को जल्द ही इसका लाभ मिलेगा।

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Published on:

03 May 2026 09:44 pm

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