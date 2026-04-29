यूपी के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेस-वे का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, 12 जिलों से होकर गुजरेगा

यूपी के सबसे बड़े गंगा एक्सप्रेस-वे का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, PC- @AwasthiAwanishK
हरदोई : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को हरदोई जिले में उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए घोषणा की कि गंगा एक्सप्रेस-वे को आगे बढ़ाकर हरिद्वार तक विस्तारित किया जाएगा।
उद्घाटन कार्यक्रम से पहले पीएम मोदी ने एक्सप्रेस-वे के किनारे पौधरोपण किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ एक्सप्रेस-वे पर पैदल भी चले।
यह यूपी का छठा एक्सप्रेस-वे है, जो पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे (340 किमी) से काफी लंबा है। 18 दिसंबर 2021 को शाहजहांपुर में पीएम मोदी ने इसका शिलान्यास किया था। मात्र 5 साल के रिकॉर्ड समय में यह परियोजना पूरी हुई।
यह एक्सप्रेस-वे केवल एक सड़क नहीं, बल्कि पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला आर्थिक महामार्ग है। इससे औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन, लॉजिस्टिक्स सुधार और क्षेत्रीय असंतुलन कम होने की उम्मीद है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह 12 औद्योगिक नोड्स के माध्यम से हजारों करोड़ के निवेश को आकर्षित कर सकता है। डबल इंजन सरकार के विजन और तेज गति से काम पूरा करने का यह बेहतरीन उदाहरण है।
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