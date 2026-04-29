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हरदोई

यूपी के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेस-वे का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, 12 जिलों से होकर गुजरेगा

Ganga Expressway Inauguration : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई में 594 किमी लंबे गंगा एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन किया। मेरठ से प्रयागराज का सफर अब सिर्फ 6 घंटे में! जानें 12 जिलों से गुजरने वाले इस एक्सप्रेस-वे की खासियतें...।

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हरदोई

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Avaneesh Kumar Mishra

Apr 29, 2026

यूपी के सबसे बड़े गंगा एक्सप्रेस-वे का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, PC- @AwasthiAwanishK

हरदोई : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को हरदोई जिले में उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए घोषणा की कि गंगा एक्सप्रेस-वे को आगे बढ़ाकर हरिद्वार तक विस्तारित किया जाएगा।

उद्घाटन कार्यक्रम से पहले पीएम मोदी ने एक्सप्रेस-वे के किनारे पौधरोपण किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ एक्सप्रेस-वे पर पैदल भी चले।

गंगा एक्सप्रेस-वे की प्रमुख विशेषताएं

  • लंबाई: 594 किमी (6-लेन एक्सप्रेस-वे, भविष्य में 8 लेन तक विस्तार योग्य)
  • कनेक्टिविटी: मेरठ (बीजोली/बिजौली गांव) से प्रयागराज (जुड़ापुर दांडू गांव) तक
  • समय बचत: पहले मेरठ से प्रयागराज पहुंचने में 11-12 घंटे लगते थे, अब यह दूरी मात्र 6 घंटे में तय की जा सकेगी
  • जिले : 12 जिलों से गुजरेगा — मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज
  • लागत: लगभग ₹36,230 करोड़ (करीब 61-63 करोड़ रुपये प्रति किमी)

खास सुविधाएं और हाइलाइट्स

  • पब्लिक कन्वीनियंस सेंटर : यात्री सुविधाएं, ठहरने की व्यवस्था, ट्रॉमा सेंटर और फूड कोर्ट
  • सुरक्षा फीचर्स: रंबल स्ट्रिप्स (उभरी हुई पट्टियां) वाहन लेन छोड़ने पर ड्राइवर को वाइब्रेशन के जरिए अलर्ट
  • एयरस्ट्रिप: शाहजहांपुर के जलालाबाद के पास 3.5 किमी लंबी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी देश की पहली नाइट लैंडिंग वाली एक्सप्रेस-वे एयरस्ट्रिप, भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स (Su-30MKI, Mirage-2000 आदि) के लिए
  • पेट्रोल पंप: हर 75 किमी पर, भारत पेट्रोलियम द्वारा संचालित
  • अन्य: 19 टोल प्लाजा, स्विस तकनीक से AI आधारित सिस्टम, बेहतर लॉजिस्टिक्स हब और 12 औद्योगिक नोड्स

यह यूपी का छठा एक्सप्रेस-वे है, जो पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे (340 किमी) से काफी लंबा है। 18 दिसंबर 2021 को शाहजहांपुर में पीएम मोदी ने इसका शिलान्यास किया था। मात्र 5 साल के रिकॉर्ड समय में यह परियोजना पूरी हुई।

जानें पीएम मोदी ने जनसभा में क्या कहा

  • सपा विकास और नारी विरोधी है, यह कभी सुधर नहीं सकती। उन्होंने सपा पर महिला आरक्षण विधेयक (नारी वंदन) का विरोध, तुष्टिकरण की राजनीति और अपराधियों के संरक्षण का आरोप लगाया।
  • यूपी में कानून-व्यवस्था में सुधार की बात करते हुए कहा कि पहले अपराध और जंगलराज की पहचान थी, अब विकास और सुरक्षा का मॉडल बन रहा है।
  • विस्तार की घोषणा: गंगा एक्सप्रेस-वे को मेरठ से आगे हरिद्वार तक बढ़ाया जाएगा। साथ ही फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेस-वे से अन्य मार्गों को भी जोड़ा जाएगा।
  • बंगाल में चल रहे विधानसभा चुनावों का जिक्र करते हुए कहा कि वहां लोग भयमुक्त होकर लंबी कतारों में वोट डाल रहे हैं, जो लोकतंत्र की मजबूती का प्रतीक है।
  • 5 राज्यों के चुनावों में भाजपा की हैट्रिक और विकसित भारत के संकल्प पर जोर दिया।

एक्सप्रेस-वे बनेगा रोजगार का नया जरिया

यह एक्सप्रेस-वे केवल एक सड़क नहीं, बल्कि पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला आर्थिक महामार्ग है। इससे औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन, लॉजिस्टिक्स सुधार और क्षेत्रीय असंतुलन कम होने की उम्मीद है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह 12 औद्योगिक नोड्स के माध्यम से हजारों करोड़ के निवेश को आकर्षित कर सकता है। डबल इंजन सरकार के विजन और तेज गति से काम पूरा करने का यह बेहतरीन उदाहरण है।

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Published on:

29 Apr 2026 02:05 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Hardoi / यूपी के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेस-वे का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, 12 जिलों से होकर गुजरेगा

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