यूपी के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेस-वे का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, 12 जिलों से होकर गुजरेगा

यह एक्सप्रेस-वे केवल एक सड़क नहीं, बल्कि पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला आर्थिक महामार्ग है। इससे औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन, लॉजिस्टिक्स सुधार और क्षेत्रीय असंतुलन कम होने की उम्मीद है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह 12 औद्योगिक नोड्स के माध्यम से हजारों करोड़ के निवेश को आकर्षित कर सकता है। डबल इंजन सरकार के विजन और तेज गति से काम पूरा करने का यह बेहतरीन उदाहरण है।