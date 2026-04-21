Hardoi News: गंगा एक्सप्रेसवे सर्विस लेन पर भीषण हादसा: दंपती की मौत, मासूम बच्ची बाल-बाल बची

घटना की सूचना मिलते ही पचदेवरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने बताया कि अज्ञात वाहन चालक हादसे के बाद मौके से फरार हो गया। उसकी तलाश के लिए आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। वहीं, हादसे में दंपती की दो माह की बच्ची को मामूली खरोंच तक नहीं आई, जिसे सुरक्षित परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। मासूम के सुरक्षित बच जाने को लोग ईश्वर की कृपा बता रहे हैं। इस हृदयविदारक घटना से मृतकों के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।