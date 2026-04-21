21 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हरदोई

Hardoi News: गंगा एक्सप्रेसवे सर्विस लेन पर भीषण हादसा: दंपती की मौत, मासूम बच्ची बाल-बाल बची

Highway Accident:हरदोई के पचदेवरा क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दंपती सियाराम और नीलम की मौत हो गई, जबकि उनकी दो माह की बच्ची सुरक्षित बच गई। पुलिस जांच में जुटी है।

2 min read
Google source verification

हरदोई

image

Avanish Kumar

Apr 21, 2026

Hardoi Road Accident:हरदोई जिले में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार दंपती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी दो माह की मासूम बच्ची चमत्कारिक रूप से सुरक्षित बच गई। यह हादसा गंगा एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन पर पचदेवरा थाना क्षेत्र के सेढ़ामऊ गांव के पास सुबह करीब 10:30 बजे हुआ।

पुलिस के अनुसार, मृतकों की पहचान गहबरा गांव निवासी सियाराम (22) और उनकी पत्नी नीलम (20) के रूप में हुई है। दोनों अपनी दो माह की बच्ची के साथ शाहजहांपुर जिले के नसीनगर गांव से एक पारिवारिक समारोह में शामिल होकर वापस अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार दंपती सड़क पर दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी और घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

घटना की सूचना मिलते ही पचदेवरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने बताया कि अज्ञात वाहन चालक हादसे के बाद मौके से फरार हो गया। उसकी तलाश के लिए आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। वहीं, हादसे में दंपती की दो माह की बच्ची को मामूली खरोंच तक नहीं आई, जिसे सुरक्षित परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। मासूम के सुरक्षित बच जाने को लोग ईश्वर की कृपा बता रहे हैं। इस हृदयविदारक घटना से मृतकों के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन पर वाहनों की रफ्तार नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। वही पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन और उसके चालक की तलाश शुरू कर दी है।

थाना प्रभारी ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया गया है। चालक की तलाश की जा रही है। जल्द ही चालक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

accident

accident death

bike-car accident

bike-pickup accident

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

21 Apr 2026 12:14 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Hardoi / Hardoi News: गंगा एक्सप्रेसवे सर्विस लेन पर भीषण हादसा: दंपती की मौत, मासूम बच्ची बाल-बाल बची

बड़ी खबरें

View All

हरदोई

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Ganga Expressway का 29 अप्रैल को लोकार्पण: हरदोई में पीएम मोदी का मेगा शो, लाखों की भीड़ की तैयारी

हरदोई में भव्य कार्यक्रम, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन (Source: Police Media Cell)
हरदोई

Hardoi विद्यालय जमीन घोटाला: हाईकोर्ट सख्त, सरकार से दो हफ्ते में मांगा जवाब

हाईकोर्ट सख्त, जमीन बिक्री और दुरुपयोग पर सरकार से जवाब तलब (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
हरदोई

पीएम मोदी करेंगे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, हरदोई में तैयारियां और सुरक्षा सख्त

हरदोई में तैयारियां तेज और सुरक्षा कड़ी (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
हरदोई

Hardoi News:बस स्टॉप के पास खेत में लहूलुहान मिली महिल, दुष्कर्म के बाद फेंकने की आशंका,जांच में जुटी पुलिस

हरदोई

Hardoi News: सफाई बनी मौत का कारण: प्रधानपति समेत दो की दम घुटने से मौत, मचा कोहराम

हरदोई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.