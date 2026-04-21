Ganga Expressway का 29 अप्रैल को लोकार्पण: हरदोई में पीएम मोदी का मेगा शो, लाखों की भीड़ की तैयारी

कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए दीपक कुमार, औद्योगिक विकास आयुक्त एवं सीईओ, यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण) ने 19 अप्रैल को स्थल का विस्तृत निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने आयोजन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण पहलुओं,जैसे यातायात प्रबंधन, पार्किंग व्यवस्था, पेयजल, भोजन, चिकित्सा सुविधाएं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति को देखते हुए हर व्यवस्था समयबद्ध और सुव्यवस्थित होनी चाहिए।