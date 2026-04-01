Schools Timing Change: लखनऊ में गर्मी का असर, स्कूल टाइम बदला, सुबह शिफ्ट में होगी पढ़ाई अब

पिछले कुछ दिनों से लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। दोपहर के समय गर्म हवाओं और लू के कारण बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। ऐसे में स्कूल जाने वाले बच्चों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा था। अभिभावकों और शिक्षकों की ओर से लगातार यह मांग उठ रही थी कि स्कूलों के समय में बदलाव किया जाए, ताकि बच्चों को गर्मी से राहत मिल सके। प्रशासन ने इन परिस्थितियों को गंभीरता से लेते हुए यह फैसला किया है, जिससे छात्रों के स्वास्थ्य और पढ़ाई दोनों का संतुलन बना रहे।