44 एडिशनल SP ट्रांसफर: लेडी सिंघम श्रेष्ठा ठाकुर ATS में, तनु उपाध्याय को PAC में नई पोस्टिंग

44 एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारियों का एक साथ तबादला प्रदेश में पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ा कदम है। यह सिर्फ नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक रणनीतिक निर्णय के रूप में देखा जा रहा है। सूत्रों का मानना है कि इस तरह के फेरबदल से प्रशासन में नई ऊर्जा आती है। लंबे समय से एक ही स्थान पर कार्यरत अधिकारियों को बदलने से कार्यप्रणाली में सुधार होता है और नए दृष्टिकोण के साथ काम करने का अवसर मिलता है।