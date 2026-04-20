Transfer: आधी रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 44 एडिशनल एसपी ट्रांसफर से मचा हड़कंप, नई लिस्ट जारी

इस तबादला सूची में यह भी देखा गया है कि कई अधिकारियों को उनके अनुभव और विशेषज्ञता के आधार पर नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। कुछ अधिकारियों को शहरी क्षेत्रों में तैनात किया गया है, जहां अपराध की प्रकृति अलग होती है, जबकि कुछ को ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा गया है, जहां सामाजिक और स्थानीय मुद्दों को समझना जरूरी होता है। इसके अलावा, कई ऐसे अधिकारियों को भी बदला गया है जो लंबे समय से एक ही जिले में तैनात थे। प्रशासनिक संतुलन बनाए रखने के लिए समय-समय पर इस तरह के बदलाव आवश्यक माने जाते हैं।