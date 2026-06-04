यूपी: बीजेपी के कई बड़े नेताओं की एक ही इच्छा- बच्चों को मिल जाए 2027 का टिकट!

विवादों में रहने वाले पूर्व बीजेपी विधायक बृज भूषण शरण सिंह की बेटी शालिनी सिंह भी टिकट की इच्छा रखने वालों की दौड़ में शामिल हैं। शालिनी नोएडा में एक प्रमुख राजनीतिक चेहरा बनकर उभरी हैं। सूर्या चौहान हत्याकांड के बाद वह पीड़ित परिवार से भी मिलने पहुंची थीं। शालिनी ने केवल पीड़ित परिवार का हौसला ही नहीं बढ़ाया, बल्कि सूर्या के बड़े भाई को नौकरी का ऑफर देने की बात भी कही। शालिनी सिंह वकील के साथ-साथ लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। नोएडा सिटिज़न फ़ोरम (NCF) की कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर, वह अक्सर जनता से जुड़े मुद्दों को उठाती हैं। हालांकि, उनकी राह में कुछ चुनौतियां भी हैं। नोएडा का प्रतिनिधित्व फिलहाल राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह करते हैं, ऐसे में क्या पार्टी नेतृत्व उनकी जगह शालिनी को मौका देगा?