‘जब मुजफ्फरनगर दंगे में लोग मर रहे थे, तब अखिलेश यादव सैफई में नाच देख रहे थे’, OP राजभर का अखिलेश यादव पर करारा हमला

ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके शासनकाल में 1000 दंगे हुए और 1200 लोगों की हानि हुई है। योगी के राज में एक भी दंगा नहीं हुआ, न कहीं कर्फ्यू लगा और न तो किसी की जान गई। अखिलेश यादव कानून व्यवस्था को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन कानून को अपने हाथ में कौन ले रहा है? मंत्री ने कहा- गाजियाबाद से ही शुरू करें तो अखिलेश यादव के वोटर की ओर से हत्या की जाती है। इस मामले पर वे नहीं बोल रहे हैं। मधुबन में यादव समाज के लोगों की ओर से राजभर समाज के शख्स का गला काट दिया जाता है, कोई नहीं बोलता है।