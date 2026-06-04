4 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

‘जब मुजफ्फरनगर दंगे में लोग मर रहे थे, तब अखिलेश यादव सैफई में नाच देख रहे थे’, OP राजभर का अखिलेश यादव पर करारा हमला

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव (Samajwadi Party President Akhilesh Yadav) पर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर (UP Cabinet Minister Om Prakash Rajbhar) ने करारा हमला बोला है। OP राजभर ने समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) पर दंगाइयों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Vinay Shakya

Jun 04, 2026

OP Rajbhar And Akhilesh Yadav

OP राजभर में अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए (फोटो- पत्रिका)

यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर (UP Cabinet Minister Om Prakash Rajbhar) ने समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के मुखिया अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में दंगे होते थे। इसके साथ ही उन्होंने UP पंचायत चुनाव के मुद्दे पर अखिलेश यादव पर हमला बोला है।

मंत्री बोले- दंगे में लोग मर रहे थे, तब अखिलेश नाच देख रहे थे

यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला है। राजभर ने कहा- अखिलेश जी, जनता से कितना झूठ बोलेंगे? पहले तो यह बता दें। जब मुजफ्फरनगर दंगे की चपेट में था और लोग आपस में कट मर रहे थे तो उस समय मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश यादव सैफई में नाच देख रहे थे। क्या वे वही कानून-व्यवस्था चाहते हैं?

राजभर का आरोप- सपा की सरकार में 1000 दंगे हुए

ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके शासनकाल में 1000 दंगे हुए और 1200 लोगों की हानि हुई है। योगी के राज में एक भी दंगा नहीं हुआ, न कहीं कर्फ्यू लगा और न तो किसी की जान गई। अखिलेश यादव कानून व्यवस्था को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन कानून को अपने हाथ में कौन ले रहा है? मंत्री ने कहा- गाजियाबाद से ही शुरू करें तो अखिलेश यादव के वोटर की ओर से हत्या की जाती है। इस मामले पर वे नहीं बोल रहे हैं। मधुबन में यादव समाज के लोगों की ओर से राजभर समाज के शख्स का गला काट दिया जाता है, कोई नहीं बोलता है।

सपा पर OP राजभर ने लगाए गंभीर आरोप

मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राजभर ने कहा- कौशांबी में यादव समाज के लोग पाल की बेटी की रेप के बाद हत्या कर देते हैं। मऊ में 4 यादव नेता राजभर की हत्या कर देते हैं। ऐसे में कौन कानून हाथ में ले रहा है? सरकार कानून हाथ में ले रही है या समाजवादी पार्टी ले रही है?

मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि इसी तरह चंदौली में समाजवादी पार्टी की महिला नेता के साथ उनके समाज के लोगों ने मारपीट की। चंदौली में 4 लोगों ने सपा की महिला नेता से मारपीट की। वहां 4 लोगों ने महिला नेता को इतना बुरी तरह से मारा कि पति भी अपनी पत्नी को इतनी बुरी तरह से नहीं मारेगा। कानून को वही लोग बिगाड़ रहे हैं और सरकार को बदनाम कर रहे हैं।

पंचायत चुनाव पर क्या बोले राजभर?

UP में पंचायत चुनाव के विषय पर भी ओम प्रकाश राजभर ने प्रतिक्रिया दी है। राजभर ने कहा- हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार ही पंचायत चुनाव होंगे। सरकार चुनाव कराने के लिए तैयार है। ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म हुआ तो उन्हें प्रशासक बनाया गया। राजभर ने पंचायत चुनाव को लेकर कहा कि पंचायतीराज मंत्री हम हैं, अखिलेश यादव नहीं हैं। वे सत्ता से बाहर है, अब विदेश चले गए हैं। उनके नेता अब एयरपोर्ट पर इंतजार करेंगे। राजभर ने आगे कहा कि अब चुनाव आ रहा है तो सब लोग अपना-अपना 'बाजा' बजाएंगे। समय बताएगा कि कितना तगड़ा 'बाजा' है।

CM योगी का बड़ा फैसला; UP में 6 महीने तक हड़ताल पर रोक, सरकार ने लागू किया ESMA, क्या है ये कानून?

ये भी पढ़ें
CM Yogi Adityanath

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

अखिलेश यादव

political

political news

politics

SP national president Akhilesh Yadav

UP Politics

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

04 Jun 2026 05:16 pm

Published on:

04 Jun 2026 05:13 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘जब मुजफ्फरनगर दंगे में लोग मर रहे थे, तब अखिलेश यादव सैफई में नाच देख रहे थे’, OP राजभर का अखिलेश यादव पर करारा हमला

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

यूपी: बीजेपी के कई बड़े नेताओं की एक ही इच्छा- बच्चों को मिल जाए 2027 का टिकट!

UP Assembly Election 2027, BJP Ticket 2027, BJP Leaders Children, Neeraj Singh Rajnath Singh Son, Abhinav Sinha Manoj Sinha Son, Karan Mahana ,Shruti Gangwar, Shalini Singh
लखनऊ

पर्यटन और विरासत को मिलेगा नया आयाम, नीम करोली सर्किट से नैमिषारण्य तक बड़ा प्लान

बाबा नीम करोली सर्किट, बुंदेलखंड फोर्ट सर्किट और नैमिषारण्य का होगा कायाकल्प (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

Lucknow News : समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद रिजवान जहीर के केस में दामाद रमीज नेमत का भी नाम, जानिए क्या था पूरा मामला

Rizwan Zaheer Firoz Pappu Case, Rameez Nemat Jeba Rizwan
लखनऊ

यूपी चुनाव से पहले ओपी राजभर का विपक्ष पर हमला, बोले- समाजवादी पार्टी के शासनकाल में बड़ी संख्या में दंगे हुए

OP rajbhar news
लखनऊ

UP Police Bharti : पेपर लीक या धांधली में शामिल होने पर कुर्क होगी संपत्ति, भर्ती बोर्ड का फरमान

UP Police Constable Exam,UP Police recruitment, Solver gang property attachment, Sarkari Naukari
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.