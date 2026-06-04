UP Police Bharti : पेपर लीक या धांधली में शामिल होने पर कुर्क होगी संपत्ति, भर्ती बोर्ड का फरमान

यूपी पुलिस में बंपर पदों पर होने वाली इस भर्ती परीक्षा को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस भर्ती बोर्ड ने साफ कर दिया है कि परीक्षा में सेंधमारी करने वाले किसी भी सॉल्वर या नकल माफिया को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। अगर कोई भी अभ्यर्थी या सॉल्वर इस परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ नए और सख्त कानून के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही ऐसे मामलों में जो भी विवेचक (इन्वेस्टिगेटर) होगा, वह अपनी रिपोर्ट सीधे संबंधित जिले के जिलाधिकारी (DM) को भेजेगा।