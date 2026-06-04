UP Tourism: पर्यटन और विरासत को मिलेगा नया आयाम, नीम करोली सर्किट से नैमिषारण्य तक योगी सरकार का बड़ा प्लान

Yogi Government will Develop Neem Karoli Circuit: उत्तर प्रदेश को देश और दुनिया के प्रमुख आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और विरासत पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में योगी सरकार ने एक और बड़ा कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा है कि उत्तर प्रदेश केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना, आध्यात्मिक परंपरा और ज्ञान विरासत का प्रतिनिधि प्रदेश है। ऐसे में पर्यटन विकास को केवल सड़क, भवन और बुनियादी ढांचे तक सीमित नहीं रखा जा सकता, बल्कि इसे सांस्कृतिक पुनर्जागरण, स्थानीय अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन और वैश्विक पहचान से जोड़कर आगे बढ़ाया जाना चाहिए।