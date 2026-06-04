Fire Safety Crisis: 60 लाख आबादी वाले लखनऊ में सिर्फ 8 फायर स्टेशन, बढ़ा बड़े हादसों का खतरा

Fire Safety Crisis Awareness: राजधानी लखनऊ का तेजी से विस्तार कर रहा महानगर है। ऊंची इमारतें, बड़े कारोबारी कॉम्प्लेक्स, घनी आबादी वाले बाजार और लगातार बढ़ती रिहायशी कॉलोनियां शहर की पहचान बन चुकी हैं। लेकिन शहर की सुरक्षा व्यवस्था का एक बेहद चिंताजनक पक्ष सामने आ रहा है। भारतीय भवन निर्माण संहिता (एनबीसी) 2016 के मानकों के अनुसार जहां करीब 60 लाख की आबादी वाले लखनऊ में कम से कम 30 फायर स्टेशनों की आवश्यकता है, वहीं वर्तमान में पूरे शहर में केवल आठ फायर स्टेशन ही संचालित हो रहे हैं। संसाधनों और कर्मचारियों की भारी कमी के बावजूद दमकल विभाग के जवान दिन-रात लोगों की जान और संपत्ति बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।