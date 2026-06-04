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BJP Headquarters Project: लखनऊ में भाजपा का मेगा मुख्यालय: 45 करोड़ में जमीन खरीदी, हेलीपैड भी बनेगा

राजधानी लखनऊ में आधुनिक सुविधाओं से लैस बीजेपी ऑफिस का निर्माण किया जाएगा। बीजेपी ऑफिस के निर्माण के लिए पार्टी ने लखनऊ के जियामऊ में 45 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी है, पूरी खबर पढ़िए...

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लखनऊ

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Ritesh Singh

Jun 04, 2026

45 करोड़ रुपये की सबसे ऊंची बोली लगाकर भाजपा ने खरीदी 5500 वर्ग मीटर जमीन, छह मंजिला अत्याधुनिक भवन बनाने की तैयारी (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

बीजेपी कार्यालय (फाइल फोटो- पत्रिका)

BJP Headquarters lucknow Project: उत्तर प्रदेश की राजनीति के केंद्र माने जाने वाले लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) जल्द ही अपने नए और अत्याधुनिक प्रदेश मुख्यालय का निर्माण कराने जा रही है। राजधानी के प्रमुख क्षेत्र जियामऊ में स्थित 5500 वर्ग मीटर के भूखंड को भाजपा ने लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) की ई-नीलामी में 45 करोड़ रुपए की सर्वाधिक बोली लगाकर अपने नाम कर लिया है। इस सफलता के साथ ही पार्टी ने न केवल कई बड़े बिल्डरों और निजी संस्थाओं को पीछे छोड़ दिया, बल्कि उत्तर प्रदेश में अपने संगठनात्मक विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी बढ़ाया है।

बताया जा रहा है कि इस भूखंड पर भाजपा का नया प्रदेश कार्यालय बनाया जाएगा, जो आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा और भविष्य की राजनीतिक तथा संगठनात्मक जरूरतों को ध्यान में रखकर विकसित किया जाएगा। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राजनीतिक राज्य है और यहां पार्टी गतिविधियों के विस्तार के अनुरूप एक बड़े और अत्याधुनिक मुख्यालय की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी।

ई-नीलामी में भाजपा की बड़ी जीत

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आयोजित ई-नीलामी में जियामऊ स्थित इस भूखंड के लिए कई प्रतिष्ठित बिल्डरों और संस्थाओं ने रुचि दिखाई थी। भूखंड की लोकेशन और संभावित उपयोगिता को देखते हुए नीलामी में कड़ी प्रतिस्पर्धा रही। हालांकि अंतिम दौर में भाजपा ने 45 करोड़ रुपये की सबसे ऊंची बोली लगाकर सभी प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ दिया।

प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार यह बोली आरक्षित मूल्य से काफी अधिक रही, जिससे एलडीए को लगभग 16 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ है। इस नीलामी को LDA की हाल की सबसे सफल नीलामियों में से एक माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इससे प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति को भी मजबूती मिलेगी और विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन उपलब्ध होंगे।

आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा नया मुख्यालय

भाजपा द्वारा खरीदे गए इस भूखंड पर प्रस्तावित नया प्रदेश मुख्यालय आधुनिक वास्तुकला और तकनीकी सुविधाओं का उत्कृष्ट उदाहरण होगा। प्रारंभिक योजना के अनुसार यहां छह मंजिला भवन का निर्माण किया जाएगा, जिसमें पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियों के संचालन के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

नए मुख्यालय में विशाल सम्मेलन हॉल, अत्याधुनिक बैठक कक्ष, डिजिटल कमांड सेंटर, मीडिया सेंटर, प्रशिक्षण कक्ष, पुस्तकालय, शोध एवं दस्तावेजीकरण केंद्र और विभिन्न विभागों के लिए अलग-अलग कार्यालय बनाए जाने की योजना है। इसके अलावा प्रदेश के विभिन्न जिलों से आने वाले कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के लिए भी विशेष व्यवस्थाएं की जाएगी, ताकि संगठनात्मक बैठकों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन सुचारू रूप से किया जा सके।

हेलीपैड की भी प्रस्तावित योजना

नए प्रदेश मुख्यालय की सबसे चर्चित विशेषताओं में से एक भवन की ऊपरी मंजिल पर प्रस्तावित हेलीपैड है। पार्टी सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय स्तर के नेताओं और वरिष्ठ पदाधिकारियों की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए यह योजना तैयार की जा रही है।

यदि यह योजना अंतिम रूप लेती है तो यह प्रदेश के किसी राजनीतिक दल के मुख्यालय में उपलब्ध सबसे आधुनिक सुविधाओं में शामिल होगी। इससे राष्ट्रीय नेताओं के कार्यक्रमों और आपातकालीन राजनीतिक बैठकों के दौरान आवागमन और अधिक सुगम हो सकेगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह कदम भाजपा के संगठनात्मक ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

संगठन विस्तार की रणनीति का हिस्सा

उत्तर प्रदेश भाजपा लंबे समय से संगठनात्मक ढांचे को आधुनिक बनाने पर काम कर रही है। प्रदेश में पार्टी की गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं और विभिन्न मोर्चों, प्रकोष्ठों तथा विभागों के विस्तार के कारण मौजूदा व्यवस्थाओं पर दबाव भी बढ़ा है।

ऐसे में नया मुख्यालय पार्टी को बेहतर प्रशासनिक और संगठनात्मक क्षमता प्रदान करेगा। यहां से प्रदेश स्तर की बैठकों, चुनावी रणनीतियों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और विभिन्न अभियानों का संचालन अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा। सूत्रों  का मानना है कि आगामी चुनावी चुनौतियों और संगठन के बढ़ते दायरे को देखते हुए यह निवेश दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है।

जियामऊ बना राजनीतिक गतिविधियों का नया केंद्र

राजधानी लखनऊ का जियामऊ क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है और प्रशासनिक, व्यावसायिक तथा राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। बेहतर कनेक्टिविटी, प्रमुख सरकारी संस्थानों की निकटता और विकसित आधारभूत संरचना के कारण यह क्षेत्र बड़े संस्थागत निवेशों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका है।

भाजपा द्वारा यहां प्रदेश मुख्यालय स्थापित करने का निर्णय भी इसी रणनीतिक सोच का परिणाम माना जा रहा है। पार्टी को उम्मीद है कि यह स्थान प्रदेशभर से आने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए सुगम रहेगा तथा संगठनात्मक गतिविधियों के संचालन में सहायक सिद्ध होगा।

  LDA  को मिला आर्थिक लाभ

इस नीलामी से लखनऊ विकास प्राधिकरण को भी बड़ा आर्थिक लाभ हुआ है। अधिकारियों के अनुसार भूखंड की बिक्री से न केवल अपेक्षा से अधिक राजस्व प्राप्त हुआ, बल्कि प्राधिकरण को लगभग 16 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ भी मिला है। LDA  इस अतिरिक्त आय का उपयोग शहर की विभिन्न विकास परियोजनाओं, सड़क निर्माण, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और अन्य शहरी विकास कार्यों में कर सकता है। प्राधिकरण के अधिकारियों ने इसे सफल नीलामी बताते हुए कहा कि इससे संस्थागत भूखंडों की मांग और लखनऊ के रियल एस्टेट बाजार की मजबूती का भी संकेत मिलता है।

भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर होगा निर्माण

भाजपा नेतृत्व का उद्देश्य ऐसा मुख्यालय तैयार करना है जो केवल वर्तमान आवश्यकताओं को ही नहीं, बल्कि भविष्य में संगठन के विस्तार और तकनीकी बदलावों को भी समायोजित कर सके। इसी वजह से भवन निर्माण में आधुनिक तकनीक, डिजिटल सुविधाओं, स्मार्ट मीटिंग सिस्टम, ऊर्जा दक्षता और सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। साथ ही पर्यावरण अनुकूल निर्माण और हरित परिसर विकसित करने की संभावनाओं पर भी विचार किया जा रहा है।

राजधानी लखनऊ में बनने वाला यह नया प्रदेश मुख्यालय न केवल भाजपा के संगठनात्मक ढांचे को नई मजबूती देगा, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी बनकर उभरेगा। जियामऊ में 45 करोड़ रुपये की लागत से खरीदी गई यह जमीन आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति के नए अध्याय की साक्षी बन सकती है।

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Published on:

04 Jun 2026 09:12 pm

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