BJP Headquarters Project: लखनऊ में भाजपा का मेगा मुख्यालय: 45 करोड़ में जमीन खरीदी, हेलीपैड भी बनेगा

BJP Headquarters lucknow Project: उत्तर प्रदेश की राजनीति के केंद्र माने जाने वाले लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) जल्द ही अपने नए और अत्याधुनिक प्रदेश मुख्यालय का निर्माण कराने जा रही है। राजधानी के प्रमुख क्षेत्र जियामऊ में स्थित 5500 वर्ग मीटर के भूखंड को भाजपा ने लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) की ई-नीलामी में 45 करोड़ रुपए की सर्वाधिक बोली लगाकर अपने नाम कर लिया है। इस सफलता के साथ ही पार्टी ने न केवल कई बड़े बिल्डरों और निजी संस्थाओं को पीछे छोड़ दिया, बल्कि उत्तर प्रदेश में अपने संगठनात्मक विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी बढ़ाया है।