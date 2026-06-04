UP Election 2027: राजा कंसा किला विवाद पर लाखन आर्मी का बड़ा ऐलान, 31 जिलों में आंदोलन की घोषणा

Raja Kansa Fort Dispute: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राजधानी लखनऊ का एक पुराना ऐतिहासिक और धार्मिक विवाद एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है। मलिहाबाद क्षेत्र के कसमंडी कलां स्थित कथित राजा कंसा किले और उसके भीतर मौजूद बताए जा रहे शिव मंदिर को लेकर लाखन आर्मी ने बड़ा आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज पासी ने प्रदेशव्यापी “पासी स्वाभिमान यात्रा” निकालने की घोषणा करते हुए कहा है कि शिव मंदिर की मुक्ति और पासी समाज की ऐतिहासिक विरासत की रक्षा के लिए व्यापक जनसमर्थन जुटाया जाएगा।