‘नवाबों नहीं, लक्ष्मण की नगरी है लखनऊ’, स्वामी रामभद्राचार्य के बयान से गूंजा कथा पंडाल

अपने प्रवचन के दौरान स्वामी रामभद्राचार्य महाराज ने भारतीय संस्कृति और राष्ट्र की पहचान पर भी विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि संविधान में प्रयुक्त “इंडिया दैट इज भारत” की जगह “भारत दैट इज इंडिया” लिखा जाना चाहिए था, क्योंकि भारत हमारी सनातन पहचान और आत्मा है। उन्होंने कहा कि भारत केवल एक भूभाग नहीं, बल्कि यह ऋषियों, मुनियों और सनातन संस्कृति की पुण्यभूमि है। यहां की संस्कृति विश्व को सदैव मानवता, शांति और आध्यात्मिकता का संदेश देती रही है। स्वामी जी के इन विचारों पर कथा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने “जय श्रीराम” के उद्घोष के साथ उनका समर्थन किया।