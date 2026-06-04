UP सरकार सतर्क: राजधानी में दमकल विभाग ने शुरू किया अभियान, होटल-गेस्ट हाउस सहित तमाम प्रतिष्ठानों में हुआ फायर सेफ्टी ऑडिट

दमकल विभाग की टीम ने सुरक्षा मानकों की पड़ताल की (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
Fire Brigade Lucknow: दिल्ली के मालवीय नगर स्थित होटल और रेस्टोरेंट में हुई आग की घटना के बाद राजधानी लखनऊ में भी प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। किसी भी संभावित हादसे को रोकने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लखनऊ फायर विभाग ने शहर भर के होटलों, गेस्ट हाउसों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में विशेष निरीक्षण अभियान शुरू कर दिया है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी (सीएफओ) के नेतृत्व में चल रहे इस अभियान के तहत होटल भवनों में फायर सेफ्टी मानकों, आपातकालीन निकास व्यवस्था और अग्निशमन उपकरणों की गहन जांच की जा रही है।
प्रशासन का मानना है कि बढ़ती शहरी आबादी और बहुमंजिला इमारतों के विस्तार के बीच अग्नि सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही गंभीर हादसों का कारण बन सकती है। इसी को देखते हुए होटल संचालकों और भवन प्रबंधकों को सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
फायर विभाग की टीम राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित होटलों का निरीक्षण कर रही है। जांच के दौरान यह देखा जा रहा है कि भवनों में फायर अलार्म सिस्टम, स्मोक डिटेक्टर, अग्निशमन यंत्र, स्प्रिंकलर सिस्टम और इमरजेंसी एग्जिट जैसी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से काम कर रही हैं या नहीं।
अधिकारियों का कहना है कि केवल उपकरणों की मौजूदगी पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका कार्यशील होना भी आवश्यक है। कई बार भवनों में सुरक्षा उपकरण तो लगे होते हैं, लेकिन लंबे समय तक रखरखाव न होने के कारण वे आपात स्थिति में काम नहीं कर पाते। इसी वजह से प्रत्येक उपकरण की तकनीकी जांच भी की जा रही है।
निरीक्षण अभियान के दौरान जिन होटलों में सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाया जा रहा है, उन्हें नोटिस जारी किया जा रहा है। फायर विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर कमियों को दूर नहीं करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारियों के अनुसार कई स्थानों पर इमरजेंसी एग्जिट के रास्तों पर सामान रखा मिला, जबकि कुछ भवनों में अग्निशमन उपकरणों की वैधता अवधि समाप्त हो चुकी थी। ऐसे मामलों में तत्काल सुधार के निर्देश दिए गए हैं। फायर विभाग का कहना है कि सुरक्षा नियमों की अनदेखी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी क्योंकि यह सीधे लोगों के जीवन से जुड़ा विषय है।
हाल ही में दिल्ली के मालवीय नगर क्षेत्र में हुई आग की घटना ने पूरे देश का ध्यान अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं की ओर आकर्षित किया है। इस हादसे के बाद विभिन्न राज्यों में सुरक्षा मानकों की समीक्षा शुरू हो गई है।लखनऊ प्रशासन भी इस घटना को गंभीर चेतावनी के रूप में देख रहा है। अधिकारियों का मानना है कि यदि समय रहते सुरक्षा उपायों की जांच और सुधार नहीं किए गए तो किसी भी बड़े शहर में ऐसी घटनाएं दोहराई जा सकती हैं। इसी कारण राजधानी में विशेष सतर्कता बरती जा रही है और होटलों के साथ-साथ अन्य व्यावसायिक भवनों की भी जांच की जा रही है।
फायर विभाग केवल भवनों की तकनीकी जांच तक सीमित नहीं है, बल्कि होटल कर्मचारियों को भी आपात स्थिति से निपटने का प्रशिक्षण देने पर जोर दिया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों से पूछा जा रहा है कि आग लगने की स्थिति में वे किस प्रकार प्रतिक्रिया देंगे और मेहमानों को सुरक्षित बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या होगी।
सूत्रों का कहना है कि आधुनिक उपकरण तभी प्रभावी साबित होते हैं जब उन्हें संचालित करने वाले लोग प्रशिक्षित हों। इसलिए होटल प्रबंधन को नियमित मॉक ड्रिल और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की सलाह दी जा रही है।
होटलों के अलावा बहुमंजिला व्यावसायिक भवनों, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बैंक्वेट हॉल और बड़े संस्थानों की भी सुरक्षा जांच की जा रही है। दमकल विभाग यह सुनिश्चित करना चाहता है कि किसी भी भवन में अग्नि सुरक्षा नियमों का उल्लंघन न हो। विशेष रूप से उन स्थानों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग आते-जाते हैं। ऐसे भवनों में आग लगने की स्थिति में नुकसान की संभावना अधिक होती है, इसलिए अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है।
फायर विभाग ने नागरिकों से भी अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि कई बार छोटी-छोटी लापरवाहियां बड़े हादसों का कारण बन जाती हैं। बिजली उपकरणों का सुरक्षित उपयोग, गैस सिलेंडर की नियमित जांच और अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता जैसे उपाय दुर्घटनाओं को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लोगों से यह भी कहा गया है कि यदि किसी भवन में सुरक्षा मानकों की अनदेखी दिखाई दे तो इसकी सूचना संबंधित विभाग को दें ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।
राजधानी में शुरू किया गया यह विशेष निरीक्षण अभियान केवल औपचारिक कार्रवाई नहीं बल्कि जनसुरक्षा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लखनऊ में किसी भी होटल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान या सार्वजनिक भवन में आग जैसी आपदा की स्थिति में लोगों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम मौजूद हों।
फायर विभाग का मानना है कि नियमित निरीक्षण, जागरूकता और सख्त अनुपालन के जरिए ही भविष्य में बड़े अग्निकांडों की संभावना को कम किया जा सकता है। दिल्ली की घटना के बाद शुरू हुआ यह अभियान राजधानी में सुरक्षा संस्कृति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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