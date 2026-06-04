UP सरकार सतर्क: राजधानी में दमकल विभाग ने शुरू किया अभियान, होटल-गेस्ट हाउस सहित तमाम प्रतिष्ठानों में हुआ फायर सेफ्टी ऑडिट

हाल ही में दिल्ली के मालवीय नगर क्षेत्र में हुई आग की घटना ने पूरे देश का ध्यान अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं की ओर आकर्षित किया है। इस हादसे के बाद विभिन्न राज्यों में सुरक्षा मानकों की समीक्षा शुरू हो गई है।लखनऊ प्रशासन भी इस घटना को गंभीर चेतावनी के रूप में देख रहा है। अधिकारियों का मानना है कि यदि समय रहते सुरक्षा उपायों की जांच और सुधार नहीं किए गए तो किसी भी बड़े शहर में ऐसी घटनाएं दोहराई जा सकती हैं। इसी कारण राजधानी में विशेष सतर्कता बरती जा रही है और होटलों के साथ-साथ अन्य व्यावसायिक भवनों की भी जांच की जा रही है।