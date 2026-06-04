4 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

UP सरकार सतर्क: राजधानी में दमकल विभाग ने शुरू किया अभियान, होटल-गेस्ट हाउस सहित तमाम प्रतिष्ठानों में हुआ फायर सेफ्टी ऑडिट

Lucknow Fire Drive: दिल्ली अग्निकांड के बाद लखनऊ में दमकल विभाग ने होटलों और व्यावसायिक भवनों की सघन जांच शुरू कर दी है। सुरक्षा मानकों में खामियां मिलने पर नोटिस और कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

4 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Jun 04, 2026

दमकल विभाग की टीम ने सुरक्षा मानकों की पड़ताल की

दमकल विभाग की टीम ने सुरक्षा मानकों की पड़ताल की (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

Fire Brigade Lucknow: दिल्ली के मालवीय नगर स्थित होटल और रेस्टोरेंट में हुई आग की घटना के बाद राजधानी लखनऊ में भी प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। किसी भी संभावित हादसे को रोकने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लखनऊ फायर विभाग ने शहर भर के होटलों, गेस्ट हाउसों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में विशेष निरीक्षण अभियान शुरू कर दिया है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी (सीएफओ) के नेतृत्व में चल रहे इस अभियान के तहत होटल भवनों में फायर सेफ्टी मानकों, आपातकालीन निकास व्यवस्था और अग्निशमन उपकरणों की गहन जांच की जा रही है।

प्रशासन का मानना है कि बढ़ती शहरी आबादी और बहुमंजिला इमारतों के विस्तार के बीच अग्नि सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही गंभीर हादसों का कारण बन सकती है। इसी को देखते हुए होटल संचालकों और भवन प्रबंधकों को सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

होटलों की सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष फोकस

फायर विभाग की टीम राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित होटलों का निरीक्षण कर रही है। जांच के दौरान यह देखा जा रहा है कि भवनों में फायर अलार्म सिस्टम, स्मोक डिटेक्टर, अग्निशमन यंत्र, स्प्रिंकलर सिस्टम और इमरजेंसी एग्जिट जैसी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से काम कर रही हैं या नहीं।

अधिकारियों का कहना है कि केवल उपकरणों की मौजूदगी पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका कार्यशील होना भी आवश्यक है। कई बार भवनों में सुरक्षा उपकरण तो लगे होते हैं, लेकिन लंबे समय तक रखरखाव न होने के कारण वे आपात स्थिति में काम नहीं कर पाते। इसी वजह से प्रत्येक उपकरण की तकनीकी जांच भी की जा रही है।

खामियां मिलने पर नोटिस और कार्रवाई

निरीक्षण अभियान के दौरान जिन होटलों में सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाया जा रहा है, उन्हें नोटिस जारी किया जा रहा है। फायर विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर कमियों को दूर नहीं करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारियों के अनुसार कई स्थानों पर इमरजेंसी एग्जिट के रास्तों पर सामान रखा मिला, जबकि कुछ भवनों में अग्निशमन उपकरणों की वैधता अवधि समाप्त हो चुकी थी। ऐसे मामलों में तत्काल सुधार के निर्देश दिए गए हैं। फायर विभाग का कहना है कि सुरक्षा नियमों की अनदेखी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी क्योंकि यह सीधे लोगों के जीवन से जुड़ा विषय है।

दिल्ली हादसे ने बढ़ाई चिंता

हाल ही में दिल्ली के मालवीय नगर क्षेत्र में हुई आग की घटना ने पूरे देश का ध्यान अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं की ओर आकर्षित किया है। इस हादसे के बाद विभिन्न राज्यों में सुरक्षा मानकों की समीक्षा शुरू हो गई है।लखनऊ प्रशासन भी इस घटना को गंभीर चेतावनी के रूप में देख रहा है। अधिकारियों का मानना है कि यदि समय रहते सुरक्षा उपायों की जांच और सुधार नहीं किए गए तो किसी भी बड़े शहर में ऐसी घटनाएं दोहराई जा सकती हैं। इसी कारण राजधानी में विशेष सतर्कता बरती जा रही है और होटलों के साथ-साथ अन्य व्यावसायिक भवनों की भी जांच की जा रही है।

कर्मचारियों को भी दिए जा रहे निर्देश

फायर विभाग केवल भवनों की तकनीकी जांच तक सीमित नहीं है, बल्कि होटल कर्मचारियों को भी आपात स्थिति से निपटने का प्रशिक्षण देने पर जोर दिया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों से पूछा जा रहा है कि आग लगने की स्थिति में वे किस प्रकार प्रतिक्रिया देंगे और मेहमानों को सुरक्षित बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या होगी।

सूत्रों का कहना है कि आधुनिक उपकरण तभी प्रभावी साबित होते हैं जब उन्हें संचालित करने वाले लोग प्रशिक्षित हों। इसलिए होटल प्रबंधन को नियमित मॉक ड्रिल और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की सलाह दी जा रही है।

बहुमंजिला भवन भी जांच के दायरे में

होटलों के अलावा बहुमंजिला व्यावसायिक भवनों, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बैंक्वेट हॉल और बड़े संस्थानों की भी सुरक्षा जांच की जा रही है। दमकल विभाग यह सुनिश्चित करना चाहता है कि किसी भी भवन में अग्नि सुरक्षा नियमों का उल्लंघन न हो। विशेष रूप से उन स्थानों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग आते-जाते हैं। ऐसे भवनों में आग लगने की स्थिति में नुकसान की संभावना अधिक होती है, इसलिए अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है।

लोगों से भी की गई अपील

फायर विभाग ने नागरिकों से भी अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि कई बार छोटी-छोटी लापरवाहियां बड़े हादसों का कारण बन जाती हैं। बिजली उपकरणों का सुरक्षित उपयोग, गैस सिलेंडर की नियमित जांच और अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता जैसे उपाय दुर्घटनाओं को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लोगों से यह भी कहा गया है कि यदि किसी भवन में सुरक्षा मानकों की अनदेखी दिखाई दे तो इसकी सूचना संबंधित विभाग को दें ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।

सुरक्षित शहर की दिशा में बड़ा कदम

राजधानी में शुरू किया गया यह विशेष निरीक्षण अभियान केवल औपचारिक कार्रवाई नहीं बल्कि जनसुरक्षा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लखनऊ में किसी भी होटल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान या सार्वजनिक भवन में आग जैसी आपदा की स्थिति में लोगों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम मौजूद हों।

फायर विभाग का मानना है कि नियमित निरीक्षण, जागरूकता और सख्त अनुपालन के जरिए ही भविष्य में बड़े अग्निकांडों की संभावना को कम किया जा सकता है। दिल्ली की घटना के बाद शुरू हुआ यह अभियान राजधानी में सुरक्षा संस्कृति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

‘नवाबों नहीं, लक्ष्मण की नगरी है लखनऊ’, स्वामी रामभद्राचार्य के बयान से गूंजा कथा पंडाल

ये भी पढ़ें
Swami Rambhadracharya: स्वामी रामभद्राचार्य बोले, लखनऊ की असली पहचान नवाब नहीं बल्कि भगवान लक्ष्मण हैं (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

fire accident

fire incident

police

यूपी पुलिस

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

04 Jun 2026 07:06 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP सरकार सतर्क: राजधानी में दमकल विभाग ने शुरू किया अभियान, होटल-गेस्ट हाउस सहित तमाम प्रतिष्ठानों में हुआ फायर सेफ्टी ऑडिट

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

यूपी: बीजेपी के कई बड़े नेताओं की एक ही इच्छा- बच्चों को मिल जाए 2027 का टिकट!

UP Assembly Election 2027, BJP Ticket 2027, BJP Leaders Children, Neeraj Singh Rajnath Singh Son, Abhinav Sinha Manoj Sinha Son, Karan Mahana ,Shruti Gangwar, Shalini Singh
लखनऊ

पर्यटन और विरासत को मिलेगा नया आयाम, नीम करोली सर्किट से नैमिषारण्य तक बड़ा प्लान

बाबा नीम करोली सर्किट, बुंदेलखंड फोर्ट सर्किट और नैमिषारण्य का होगा कायाकल्प (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

‘जब मुजफ्फरनगर दंगे में लोग मर रहे थे, तब अखिलेश यादव सैफई में नाच देख रहे थे’, OP राजभर का अखिलेश यादव पर करारा हमला

OP Rajbhar And Akhilesh Yadav
लखनऊ

Lucknow News : समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद रिजवान जहीर के केस में दामाद रमीज नेमत का भी नाम, जानिए क्या था पूरा मामला

Rizwan Zaheer Firoz Pappu Case, Rameez Nemat Jeba Rizwan
लखनऊ

यूपी चुनाव से पहले ओपी राजभर का विपक्ष पर हमला, बोले- समाजवादी पार्टी के शासनकाल में बड़ी संख्या में दंगे हुए

OP rajbhar news
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.