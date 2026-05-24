पति ने पत्नी का ‘काला सच’ देखा, फिर शुरू हुई मौत की धमकियां… चार बच्चों को छोड़ कर ली आत्महत्या

हरदोई : एक सामान्य मजदूर की जिंदगी में 28 अप्रैल की रात ने अंधेरा घोल दिया। 35 वर्षीय शिवरतन ने अपनी पत्नी नन्हीं को पड़ोसी प्रदीप के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया। जो घर था, वो टूट गया। जो भरोसा था, वो चूर-चूर हो गया। अगले ही दिन यानी 29 अप्रैल को शिवरतन ने खेत में गमछे से फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। पीछे छूट गए चार नाबालिग बच्चे, एक बूढ़ा पिता और अधूरी जिंदगी की कहानी।