Ganga Expressway: पीएम मोदी करेंगे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, हरदोई में तैयारियां और सुरक्षा सख्त

Ganga Expressway Project: नरेंद्र मोदी जल्द ही उत्तर प्रदेश के महत्वाकांक्षी गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इस ऐतिहासिक अवसर के लिए हरदोई जिले के सलेमपुर-बंदीपुर क्षेत्र को कार्यक्रम स्थल के रूप में चुना गया है, जहां भव्य आयोजन की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासनिक मशीनरी पूरी तरह सक्रिय हो गई है। कार्यक्रम को सफल और सुरक्षित बनाने के लिए सभी संबंधित विभागों को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। अधिकारियों द्वारा लगातार बैठकें कर तैयारियों की समीक्षा की जा रही है।