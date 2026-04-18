Ganga Expressway: पीएम मोदी करेंगे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, हरदोई में तैयारियां और सुरक्षा सख्त

हरदोई में तैयारियां तेज और सुरक्षा कड़ी (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
Ganga Expressway Project: नरेंद्र मोदी जल्द ही उत्तर प्रदेश के महत्वाकांक्षी गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इस ऐतिहासिक अवसर के लिए हरदोई जिले के सलेमपुर-बंदीपुर क्षेत्र को कार्यक्रम स्थल के रूप में चुना गया है, जहां भव्य आयोजन की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासनिक मशीनरी पूरी तरह सक्रिय हो गई है। कार्यक्रम को सफल और सुरक्षित बनाने के लिए सभी संबंधित विभागों को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। अधिकारियों द्वारा लगातार बैठकें कर तैयारियों की समीक्षा की जा रही है।
हरदोई के सलेमपुर-बंदीपुर क्षेत्र में कार्यक्रम स्थल को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मंच निर्माण, पंडाल, पार्किंग, पेयजल, बिजली और साफ-सफाई जैसी व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हजारों लोगों की संभावित उपस्थिति को देखते हुए बड़े स्तर पर इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो और कार्यक्रम सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हो।
कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रवीण कुमार (एडीजी जोन लखनऊ) और मंडलायुक्त सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सुरक्षा, यातायात और व्यवस्थाओं से जुड़े बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया। अधिकारियों ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि सभी तैयारियां समय से पहले पूरी कर ली जाएं और किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।
प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। पुलिस, पीएसी और अन्य सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। कार्यक्रम स्थल और उसके आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। डॉग स्क्वायड, बम निरोधक दस्ते और खुफिया एजेंसियां भी सक्रिय हैं। आने-जाने वाले सभी लोगों की गहन जांच की जाएगी और कार्यक्रम स्थल को पूरी तरह सुरक्षित बनाया जाएगा।
कार्यक्रम के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है। प्रमुख मार्गों पर डायवर्जन लागू किए जाएंगे और पार्किंग के लिए अलग-अलग स्थान निर्धारित किए गए हैं। आम जनता से अपील की गई है कि वे प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें और अनावश्यक रूप से कार्यक्रम स्थल के आसपास भीड़ न लगाएं।
गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है। यह एक्सप्रेस वे राज्य के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों को जोड़ने का काम करेगा, जिससे आवागमन आसान और तेज होगा। इस परियोजना के शुरू होने से न केवल यात्रा का समय कम होगा, बल्कि व्यापार, उद्योग और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे प्रदेश के कई जिलों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।
प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। लोग बड़ी संख्या में कार्यक्रम में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन भी इस आयोजन को यादगार बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि यह कार्यक्रम क्षेत्र के विकास के लिए एक नई दिशा तय करेगा।
प्रशासन ने लोगों से सहयोग की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी को नियमों का पालन करना जरूरी है। इसके साथ ही, कार्यक्रम में आने वाले लोगों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया गया है।
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