Hardoi News: सफाई बनी मौत का कारण: प्रधानपति समेत दो की दम घुटने से मौत, मचा कोहराम

कैलाश को अचेत देख सुरेंद्र कुमार तुरंत उन्हें बचाने के लिए खुद भी बखारी में उतर गए। लेकिन जहरीली गैस या ऑक्सीजन की कमी के चलते वह भी अंदर ही बेहोश हो गए। काफी देर तक दोनों के बाहर न आने पर परिजनों को शक हुआ। जब अंदर देखा गया तो दोनों अचेत पड़े थे। यह दृश्य देखते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। आसपास के ग्रामीण मौके पर जुट गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक विजय कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया।