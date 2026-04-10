Hardoi News:मोबाइल पर बात करने से रोका तो पति बना हैवान, डंडे से पीटकर पत्नी की हत्या

वही घर में मौजूद बच्चों ने बताया कि वारदात के समय माता-पिता के बीच मोबाइल को लेकर काफी देर तक कहासुनी चल रही थी। पिता का गुस्सा इस कदर बढ़ा कि उसने मां पर डंडे से हमला कर दिया। घटना के बाद आरोपी जितेंद्र मौके से फरार हो गया। मृतका के पिता रामकिशोर, निवासी माधोगंज, ने बिलग्राम थाने में दामाद जितेंद्र के खिलाफ तहरीर दी है। तहरीर में उन्होंने आरोप लगाया है कि जितेंद्र ने उनकी बेटी गुड़िया देवी की पीट-पीटकर हत्या की है।