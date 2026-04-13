मां से आखिरी बातचीत बनी याद…हरदोई में सिपाही की नहर में डूबकर मौत, 19 घंटे बाद मिला शव

शव मिलने के बाद पुलिस ने पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। परिवार के अनुसार गौरव तीन भाइयों में दूसरे नंबर पर था। उसकी अभी शादी नहीं हुई थी। बड़ा भाई सेना में तैनात है। जबकि छोटा भाई पढ़ाई पूरी कर चुका है। पिता मेहनत मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। उनकी मेहनत से ही बच्चों की पढ़ाई पूरी हो पाई। बताया जा रहा है कि जिस बैच में गौरव ट्रेनिंग कर रहा था। उसकी फाइनल परेड 20 अप्रैल 2026 को होने वाली थी। इससे पहले ही यह हादसा हो गया। जिससे पूरे परिवार और पुलिस विभाग में शोक का माहौल है।